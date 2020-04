Angola: Le MINFIN clarifie les marchés publics dans le cadre du COVID-19

Luanda — Le ministère des Finances (Minfin) a clarifié jeudi que les marchés publics pour l'acquisition de biens et les marchés publics dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le Covid-19 doivent être conclus par le biais de la procédure simplifiée de passation de marchés, basé sur des critères matériels et sur l'urgence.

Dans une note de presse pour clarifier le décret exécutif n ° 153/20 du 17 avril sur les règles de passation des marchés publics dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, le Service national des marchés publics (SNCP) du Ministère des Finances indique que pour faciliter le processus de passation des marchés publics, tout document écrit indiquant les quantités, les types et / ou les espèces à contracter est accepté comme élément de procédure.

Afin d'accélérer et de faciliter le processus, la note ajoute qu'à ce stade, la présentation de tout document de qualification, à l'exception des documents constitutifs, est supprimée.La note précise que quelle que soit la valeur de l'acquisition, les attributions peuvent être faites sur une base de facturation.Il n'est pas non plus obligatoire de signer un contrat, et l'exécution doit être accompagnée de conditions de livraison.De même, le document souligne que dans le cadre de ce décret exécutif, les limites de compétence pour autoriser des dépenses, en vertu de la prévention et de la lutte contre le COVID-19, ont été fixées à 2, 5 milliards kwanzas pour les ministres d'État et jusqu'à 2 milliards de AKz pour les ministres, les gouverneurs provinciaux, les administrateurs municipaux, les organes supérieurs des instituts publics, les entreprises publiques et les entreprises du domaine public.

Aux contrats conclus, on peut payer plus de 15% pour les travaux et services supplémentaires, ainsi que pour les acomptes.Après 15 jours de la déclaration de fin de la pandémie Covid-19, les Entités Publiques Contractantes doivent préparer un rapport de responsabilité, avec identification de la source des ressources, types de contrats conclus et preuve de leur utilisation pour la prévention et la lutte contre la pandémie, sous peine de responsabilité administrative, civile et pénale.

Il revient à l'Inspection générale de l'administration publique, au Service national des marchés publics et à l'Inspection générale des finances de veiller à l'élaboration des rapports.La note conclut que ce diplôme s'applique à toutes les procédures engagées et / ou conclues depuis l'entrée en vigueur de l'état d'urgence, soit depuis le 27 mars 2020.