Angola: COVID-19 - Le gouverneur de Bié évalue les conditions de prévention

Nhárea (Angola) — Le gouverneur de Bié, Pereira Alfredo, travaille ce jeudi, dans les municipalités de Nhárea et Andulo, où il évalue avec les autorités locales et les organes de défense et de sécurité les conditions de prévention du covid-19 .

À Nhárea, à 175 kilomètres au nord de Cuito (chef-lieu), le gouvernant a encouragé les autorités locales, les organes de défense et de sécurité et les partenaires sociaux à accroître la sensibilisation du public sur la pandémie.

Il a conseillé aux familles de continuer à observer des mesures préventives telles que se laver les mains avec l'eau et du savon, respecter la distanciation entre les personnes et rester à la maison.

À l'occasion, il a livré à l'administration locale une ambulance entièrement équipée de matériel de premiers secours et deux citernes, pour distribuer gratuitement de l'eau potable aux populations des quartiers périphériques.

L'acte a été précédé d'une réunion avec des membres de la Commission municipale de lutte contre le Covid-19, au cours de laquelle l'administratrice Maria Lúcia Chicapa a informé que, dans la circonscription, 865 personnes, provenant de différentes régions du pays, avaient été suivies à ce jour, dans le cadre de la stratégie de lutte contre la pandémie.

À Nhárea, la délégation du gouverneur a déjà visité le centre de quarantaine institutionnelle, le marché local, l'hôpital municipal et les maisons où sont logés les médecins cubains.

Le gouverneur Pereira Alfredo, en compagnie de membres du gouvernorat provincial, prévoit de travailler cet après-midi dans la municipalité d'Andulo, d'où il se rendra plus tard à la frontière entre la province de Bié et celle de Cuanza-Sul, dans le même but.