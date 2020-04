Algérie: Mercato - Aston Villa explore toujours la piste Said Benrahma

Said Benrahma a déjà un courtisan très sérieux pour le mercato estival. Après l'échec l'été dernier, les Villans n'ont pas baissé les bras. Ils viendront plus fort que jamais dans cette opération. Par le truchement de leur entraineur Dean Smith, ils font déjà l'annonce à quelques mois de l'ouverture du marché des transferts.

Le profil de Benrahma plait énormément au technicien anglais du club de Birmingham. Dans un entretien avec Football Insider, il a loué les qualités de l'attaquant algérien et révèle qu'il serait une excellente recrue pour le club.

« C'est un très bon joueur, il nous a tous montré à quel point il était bon et je pense que ce serait une excellente signature. Il me rappelle en quelque sorte El Ghazi et Trezeguet. Je pense que ce serait une bonne signature, une très bonne signature », a-t-il déclaré.

Priorité d'Aston Villa l'été dernier, Benrahma n'a pas pu rejoindre la Premier League à cause du prix demandé par Brentford (20 millions d'euros). Ce qui a refroidit les ardeurs des Villans. Cette nouvelle tentative pourrait être la bonne puisque le Fennec rêve d'évoluer dans l'élite du football anglais.Said Benrahma est dans la forme de sa vie. Il est très performant cette saison avec Brentford et ses statistiques le confirment. 10 buts et 7 passes décisives, c'est le bilan chiffré de l'international algérien en 34 matchs de Championship.