Algérie: Coronavirus - 97 nouveaux cas confirmés et 5 nouveaux décès en Algérie

Quatre-vingt-dix-sept (97) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et cinq (5) nouveaux décès ont été enregistrés lors des dernières 24 heures en Algérie, portant ainsi le nombre de cas confirmés à 3007 et celui des décès à 407, a indiqué jeudi le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar.

Intervenant lors du point de presse quotidien consacré à l'évolution de la pandémie, Dr Fourar a précisé que le nombre des personnes guéries a atteint 1355, dont 151 lors des dernières 24 heures.

Il a également indiqué que le nombre des patients sous traitement a atteint 5235, comprenant 1943 cas confirmés par analyses de laboratoires et 3292 cas "suspects" diagnostiqués par radiologie et scanner, précisant que 28 patients sont toujours en soins intensifs.

Dr Fourar a relevé que l'ensemble des cas confirmés au coronavirus ont été enregistrés à travers 47 wilayas, ajoutant que la tranche d'âge 25-60 ans représente 54% des cas et celle de 60 ans et plus 37%.

Le même responsable a relevé que 25 wilayas n'ont connu aucun cas au coronavirus ce dimanche et 11 autres ont recensé entre un et trois cas.

Enfin, Il a rappelé que le numéro vert (3030) reste à la disposition des citoyens pour répondre à leurs préoccupations, réitérant, à la veille du mois sacré de Ramadhan, l'impératif de respecter les recommandations des spécialistes concernant les règles d'hygiène personnelle et environnementale, ainsi que des conditions de confinement sanitaire et d'éviter les rassemblements et les visites familiales.