Algérie: Industrie militaire - Livraison de 1.031 véhicules de marque Mercedes Benz

Alger — Un total de 1.031 véhicules multifonctions et utilitaires Sprinter et Class G de marque Mercedes-Benz ont été livrés, jeudi à Tiaret en 2e Région militaire, au profit de plusieurs administrations et entreprises, a indiqué un communiqué du MDN.

Ce lot de véhicules est destiné à la Direction centrale du matériel relevant du MDN, aux ministères de l'Intérieur et de la Justice, à la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), la Direction générale de la Protection Civile, les hôpitaux ainsi qu'à des entreprises économiques civiles publiques et privées, selon le communiqué.

Ils ont été fabriqués par la Société Algérienne de Fabrication des Véhicules à Bouchakif «SPA SAFAV»/Tiaret/2eRM, a précisé la même source.

"Cette nouvelle livraison démontre, encore une fois, la capacité des entreprises de production des véhicules relevant de l'Armée nationale populaire (ANP), à satisfaire les besoins exprimés par ses clients dans les délais impartis, à la lumière de la stratégie adoptée par le ministère de la Défense nationale avec les différentes structures et entreprises concernées, visant à relancer et redynamiser l'industrie nationale et à fournir des produits de qualité répondant aux normes internationales", a souligné le MDN.