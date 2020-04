Ile Maurice: Les avocats de Rachna Seenauth contestent la légalité du mémo émis par la police

«Ce n'est pas à police de décider au cas par cas avant de remettre un mémo.

Cela va à l'encontre de la Constitution.» Verbalisés pour «breach of curfew order», Mes Rouben Mooroongapillay et Lovena Sowkhee, les avocats de Rachna Seenauth, se tournent vers la justice. Sanjeev Teeluckdharry, l'homme de loi de Jameel Peerally, s'est aussi joint à eux.

«Illégal.» C'est ainsi que Mes Rouben Mooroongapillay, Lovena Sowkhee et Sanjeev Teeluckdharry qualifient le mémo de la police, qui leur a été octroyé, pour povoir assister leurs clients respectifs, Rachna Seenauth, et Jameel Peerally. Les avocats, verbalisés pour «breach of curfew order» le 16 avril, ne comptent pas rester les bras croisés. Alors que Me Rouben Mooroongapillay envisage d'intenter «une private prosecution» pour abus d'autorité contre l'officier qui l'a verbalisé, Me Lovena Sowkhee a, elle, juré un affidavit en ce sens, hier.

«On nous a montré, à moi et à Me Lovena Sowkhee, deux documents officiels. L'un du Mauritius Bar Council et l'autre du commissaire de police. L'explication du mémo avant que nous puissions assister notre client se lit comme suit : Concerned In-Charge Police Station Unit would be required to confirm the necessity to record such statement. Request of this nature would be considered on a case-to-case Basis», avance Me Rouben Mooroongapillay.

De souligner que «l'officier en charge de l'enquête à la Cybercrime Unit aurait dû nous remettre ce mémo, mais cela n'a pas été le cas. Je conteste sa légalité. En nous verbalisant, cela est considéré comme un acte d'intimidation pour ceux de la profession légale qui ont prêté serment.» Me Rouben Mooroongapillay estime que Rachna Seenauth n'aurait pas dû être privée de ses droits constitutionnels, même en période de couvre-feu. «Ce n'est pas à la police de décider au cas par cas afin de remettre un mémo. Cela va à l'encontre de la Constitution. C'est aberrant que ma cliente ait été placée à l'unité de la SSU pendant plusieurs heures, pendant que moi, je suis resté sans aucune nouvelles d'elle malgré plusieurs appels.»

Me Rouben Mooroongapillay dit être en consultation avec des seniors de sa profession et envisage d'intenter «une private prosecution» pour abus d'autorité contre l'officier qui l'a verbalisé. Contacté pour une déclaration, Me Gavin Glover, dont les services ont été sollicités pour représenter Me Rouben Mooroongapillay, n'a pas souhaité faire de commentaire car il va comparaître dans cette affaire.

Quant à Me Lovena Sowkhee, elle a juré un affidavit hier. Elle intente une action devant la Cour suprême contre le commissaire de police, en indiquant que ce mémo est illégal. Elle demande aussi un laissez-passer et non pas un work access permit. Elle n'est pas d'accord, en tant qu'avocate, de produire un mémo pour représenter son client. Car le «right to counsel» se trouve sous l'article 5, «Protection of Right to personal liberty», et l'article 10, «Provisions to secure protection of law» de la Constitution, selon elle. Elle a retenu les services de l'avoué Me Pazany Thandarayan et de l'avocat Me Nawaz Dookhee.

Me Sanjeev Teeluckdharry, pour sa part, explique qu'un couvre-feu a été instauré par décret du ministère de la Santé, le 20 mars, sous les Regulations 14 du Prevention and Mitigation of Infectious Disease Coronavirus-GN No 58 de 2020 - règlement fait en vertu de l'article 79 de la Public Health Act 1925. Et d'ajouter que la Police Act 1974, sous l'article 25, donne les pouvoirs discrétionnaires au commissaire de la police et au ministre de l'Intérieur d'émettre des décrets afin de maintenir l'ordre public sans avoir à les déposer à l'Assemblée nationale.

Par contre, Me Sanjeev Teeluckdharry soutient qu'il y a une autre école de pensée : on ne peut, par voie de décrets ministériels uniquement, venir restreindre le droit à la liberté et la liberté de mouvement de l'individu. «Ce sont des droits constitutionnels garantis sous le Chapitre 2 de la Constitution. La Constitution étant la loi suprême du pays, tout acte qui contrevient à celle-ci peut être déclaré nul et non avenu.»Il ajoute que l'individu a le droit d'être représenté par un avocat, c'est un droit constitutionnel. «L'avocat a une obligation de représenter son client à travers la Law and Practi- cioners Act. Il a le devoir d'offrir ses services.À travers un règlement, on ne peut empêcher un avocat de faire son travail.»