Soudan: Les AE pleure le départ du Dr Mansour Khalid

Khartoum — Le ministère des Affaires étrangères pleure avec une grande tristesse le diplomate soudanais, ancien ministre des Affaires étrangères, le Dr Mansour Khalid.

Le ministère a déclaré dans un communiqué de presse: "Le ministère pleure pour toute la nation soudanaise l'éminent intellectuel, diplomate, historien politique et écrivain qui a occupe le poste du ministre des Affaires étrangères aux années 70s , pendant son mmandat il a formulé ses structures et laissé sa marque ; connaissant ses capacités, les organisations régionales et internationales, ont apprécié ses grandes contributions en élevant le nom de son pays d'une manière unique parmi les nations.

Le ministère a ajouté: "Alors que nous le pleurons pour sa nation soudanaise, nous pleurons un patriote qui préoccupait sa pensée, sa plume et sa conscience des causes de sa patrie, le Soudan, alors qu'il luttait avec les horreurs des guerres dans tout son pays, et il cherchait à renforcer les aspirations de ses fils à instaurer la paix et à répandre la sécurité et la prospérité à travers lui."