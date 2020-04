Algérie: Omari met en avant la coordination avec les partenaires pour l'acheminement des aides

Alger — Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Chérif Omari , a mis en avant lors de l'audience qu'il a accordée au Secrétaire général de l'Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA), Hazab Ben Chahra, la nécessité de coordonner avec les acteurs principaux du secteur agricole, en vue d'acheminer les aides et satisfaire les besoins des citoyens dans les zones d'ombre en cette conjoncture, a indiqué, jeudi, un communiqué du ministère.

M.Omari a affirmé, lors de cette rencontre tenue, mercredi soir, au siège du ministère, la nécessité de coordonner entre les différents bureaux et fédérations de l'UGCAA et les principaux acteurs du secteur agricole, directeurs des services de l'agriculture, présidents des chambres et services des forêts, ainsi que les professionnels et agriculteurs, pour l'acheminement des aides et les satisfaction des besoins des citoyens dans les zones d'ombre », précise le ministère.

Cette rencontre à laquelle ont assisté des cadres et représentants de l'UGCAA, était une occasion d'aborder les questions de l'heure, telle la poursuite de l'activité économique, la poursuite de la mobilisation de l'ensemble des principaux partenaires, l'intensification des efforts et l'application de touts les dispositifs réglementaires de lutte contre le Covid-19», conclut la même source.