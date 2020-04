Congo-Kinshasa: Décédé à l'âge de 83 ans, la LISPED plaide pour l'inhumation de Nicodème Kabamba

Décédé depuis le 28 février 2020, à l'âge de 83 ans, de suite d'une maladie, la dépouille mortelle de l'ancien capitaine des Léopards (années 68 et 74), Kabamba Kabangu Nicodème traîne toujours dans la morgue de la Clinique Ngaliema à Kinshasa. Une situation qui laisse perplexe la Ligue Sportive pour la promotion et la Défense des Droits (LISPED), qui sollicite l'implication des autorités, afin que celui qu'on a surnommé de son vivant « Serpent de rail » soit inhumé même dans l'intimité compte tenu de la pandémie du Covid-19.

Nicodème Kabamba a fait la pluie et le beau temps dans plusieurs clubs congolais et belges notamment, au DCMP (Imana à l'époque) et en Belgique au Standard de Liège (1959 à 1963), avant d'embrasser une carrière d'entraîneur entre 1973 et 2003, comme sélectionneur adjoint de l'équipe nationale lors de la Coupe d'Afrique de Nation (CAN) de 1974. Auteur de deux buts lors de la rencontre contre la République du Congo, « Serpent de rail » était Capitaine de la sélection nationale de Léopard ayant remporté la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) en 1968.

Il y a lieu de signaler que Nicodème Kabamba aussi appelé « le géomètre » demeure le seul footballeur congolais à avoir remporté deux fois de suite la CAN (1968 et 1974). Il était capitaine des Léopards lors du premier sacre de la sélection RD Congolaise. Tandis qu'à la participation de la RDC à la Coupe du Monde Allemagne 1974, ce dernier était sur le banc comme sélectionneur adjoint.