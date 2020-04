Congo-Kinshasa: RDC - Le Parlement autorise la prorogation de l'état d'urgence sanitaire

Le Parlement a examiné et adopté hier, jeudi 23 avril 2020, la proposition de loi portant autorisation de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire proclamé par l'Ordonnance N°20-014 du 24 mars 2020 et non celle du 19 avril dernier. Réunies en extrême urgence et séparément, les deux Chambres sœurs se sont, finalement, acquittées de leur mission Constitutionnelle en des termes identiques.

Au niveau de l'Assemblée nationale, du moins dans son format réduit, 67 Députés nationaux notamment, les présidents des groupes parlementaires, présidents des commissions permanentes, le comité de sage et les non-inscrits, ont examiné scrupuleusement et voté en séance subséquente, la loi portant prorogation de l'état d'urgence sanitaire pour une durée de 15 jours, proposée par le Député Christophe Mboso Nkodia Mpwanga, avant que le même texte ne soit transmis au Sénat pour une seconde lecture.

Au niveau de la Chambre basse du parlement, la Présidente de l'Assemblée nationale a, d'entrée de jeu, circonscrit le cadre de la reprise de ces travaux depuis leur suspension en date du mercredi 18 mars dernier, dictée par la menace du covid19. Mme Jeanine Mabunda a d'abord fait observer une minute de silence en mémoire du Député Mukendi wa Mulumba, fauché par l'ennemi commun qu'est le covid19. Par la suite, la speaker de l'Assemblée nationale a suffisamment peint le tableau de dégâts matériels, économiques, financiers et humains causés par cette pandémie aussi bien en RDC que dans le monde, sans oublier d'autres fléaux qui détruisent le pays notamment, les pluies diluviennes d'Uvira, l'insécurité au Nord-Kivu, Haut-Katanga, Ituri et au Kongo central. C'est dans cet élan qu'elle a lancé un appel à l'unité, à la paix et à la cohésion nationale pour faire face à cette pandémie meurtrière.

Respect de la procédure

Pour faire face à la pandémie du COVID-19, le Président de la République avait pris l'Ordonnance n°20/014 du 24 mars 2020 portant proclamation de l'état d'urgence sanitaire. C'est ainsi qu'aux termes de l'article 144 de la Constitution, l'Ordonnance proclamant l'état d'urgence cesse de plein droit de produire ses effets après l'expiration du délai de trente jours, à moins que l'Assemblée nationale et le Sénat, saisis par le Président de la République sur décision du Conseil des ministres, n'en aient autorisé la prorogation pour des périodes successives de quinze jours. Pour ce faire, à l'approche de l'expiration du délai précité, et se référant aux conclusions du comité multisectoriel de la riposte contre le COVID-19, qui recommandent le maintien de l'état d'urgence qui va permettre le renforcement des mesures préventives et de prise en charge en cours et le contrôle de la pandémie en RDC, le Président de la République avait, par sa lettre du 17 avril 2020, saisi l'Assemblée nationale et le Sénat aux fins d'obtenir la propagation de l'état d'urgence proclamé par l'Ordonnance présidentielle.

La loi, plus qu'une nécessité

Ainsi donc, pour se prononcer, le parlement l'a fait par voie de loi, "puisqu'il s'agit d'une matière relevant du domaine de la loi", a pris les soins de préciser Christophe Mboso Nkodia, l'initiateur de la proposition de loi. «L'extrême urgence, la panique ne permet pas à tout le monde de savoir ce que nous devons faire en ce moment-ci. Donc, nous avons préféré cette proposition de loi pour répondre aux exigences de la lutte contre cette pandémie», a-t-il expliqué. Et d'ajouter : "L'état d'urgence c'est une circonstance exceptionnelle qui affecte et limite les droits et libertés des citoyens, ces derniers relevant du domaine de la loi, nulle limitation ne peut y être apportée que par une loi ou qu'en vertu de la loi ».

Après l'étape de l'Assemblée nationale en début de la journée, le Sénat a examiné à son tour la proposition de loi portant autorisation de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire proclamé par l'Ordonnance N°20-014 du 24 mars 2020 pour une durée de 15 jours. Sur 109 membres dont Joseph Kabila qui composent le Sénat, 104 ont pris part au vote, tous ont voté «Oui, aucun membre n'a voté non, aucun membre n'a voté abstention», a déclaré le Président de la Chambre haute du parlement, avant de suspendre complètement la séance.

Calendrier des travaux parlementaires adopté

En attendant la promulgation de la proposition de loi portant prorogation de l'état d'urgence sanitaire proclamé par l'Ordonnance N°20-014 du 24 mars 2020 pour une durée de 15 jours, l'Assemblée nationale a en marge de la plénière du jeudi, voté le calendrier des matières prévues durant la session de mars 2020. Plusieurs propositions de loi ont été retenues. Parmi lesquelles, il y a la proposition de loi organique portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de lutte contre la corruption (proposition de Henri-Thomas lokondo) ; proposition de loi portant protection des personnes vivant avec handicap (Eve Bazaiba) ; Proposition de loi modifiant la Loi n°18/021 du 26 juillet 2018 portant statut des anciens Présidents de la République élus et fixant les avantages accordés aux anciens Chefs de corps constitués. En cela, faudrait ajouter le contrôle parlementaire.