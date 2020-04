Burkina Faso: Un ramadan pas comme les autres !

Pour compter de ce jour 24 avril et durant un mois, les adeptes de l'islam seront dans une période d'intense spiritualité et de pénitence. C'est en effet aujourd'hui que débute ramadan, le neuvième mois du calendrier lunaire musulman avec sa prescription qu'est le jeûne : s'abstenir de boire, de manger, de fumer et d'avoir des rapports sexuels de l'aube au coucher du soleil.

Durant toute cette période, nous vous proposerons au quotidien, une nouvelle rubrique dénommée "Le coin du jeûneur", qui se propose de lever tous les coins du voile sur ce quatrième pilier de l'islam.

Elle sera principalement animée par le Comité presse de l'Association des élèves et étudiants musulmans du Burkina Faso (A.E.E.M.B.) sous la coordination d'Aboubacar Dermé.

Nous l'avons vu venir de loin. Nous l'avons attendu. Il est enfin là. Le mois béni d'Allah est arrivé, le mois de récolte du monde musulman est apparu. Le printemps des bonnes actions est à nos portes. Nous devons accueillir cet étranger avec beaucoup de joie et avec beaucoup d'enthousiasme.

En effet, Allah dans Sa sagesse a prescrit aux musulmans le mois de jeûne et cela est stipulé dans le Coran : «Ô vous qui avez cru ! On vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété» (S2 V183).

Le prophète (PSL) de son vivant interpellait les musulmans en début du Ramadan en ces termes, selon un hadith rapporté par Salmane (Qu'Allah l'agrée) :

«Musulmans ! Un mois très important et béni est presque arrivé, un mois contenant une nuit meilleure que 1000 mois, un mois dont Allah a fait le jeûne obligatoire et la prière de la nuit, un acte de dévotion.

Quiconque y fait une œuvre de bien sera comme celui qui a fait une obligation dans un autre mois, et quiconque s'y acquitte d'une obligation sera comme celui qui s'acquitte de 70 obligations dans les autres mois. C'est le mois de la patience et la récompense de la patience, c'est le paradis.

Et c'est le mois de l'entraide et un mois où les biens du croyant sont augmentés. Quiconque y offre à un jeûneur de quoi rompre son jeûne, aura le pardon pour ses péchés et un affranchissement du feu et il aura un salaire équivalent audit jeûneur sans en rien diminuer la valeur de son jeûne.

Ô messager d'Allah, dirent-ils. Nous n'avons pas de quoi nourrir un jeûneur. Allah donne cette récompense à celui qui nourrit un jeûneur d'une datte ou avec de l'eau ou du lait mélangé à de l'eau.

C'est un mois dont le début est une miséricorde, le milieu est un pardon et la fin est un affranchissement du feu. Efforcez-vous dans ce mois de pratiquer quatre choses : deux (02) pour satisfaire votre Seigneur, et deux (02) autres qui vous sont indispensables.

Les deux (02) qui satisfont votre Seigneur sont l'attestation qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et implorer son pardon.

Quant aux deux (02) qui vous sont indispensables : demandez à Allah le paradis et réfugiez-vous auprès de Lui contre le feu. Quiconque désaltère un jeûneur, Allah le désaltèrera de mon bassin après quoi il n'aura plus soif jusqu'à ce qu'il entre au paradis».