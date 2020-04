Angola: COVID-19 - La société civile vole au secours des personnes vulnérables

Luanda — Plusieurs entreprises, institutions et hommes d'affaires privés se joignent aux efforts du Gouvernement angolais dans la distribution des kits du panier de la ménagère aux populations les plus vulnérables, dans le cadre d'un Plan d'urgence.

En plus des produits alimentaires, ces entités de la société civile soutiennent également les personnes vulnérables en médicaments et matériel de biosécurité.D'après la Commission multisectorielle pour la prévention et la lutte contre le Covid-19, seulement l'entreprise Angolalissar a mis à la disposition six mille kits de produits alimentaires de base, qui aideront à renforcer le régime alimentaire des familles nécessiteuses et celles prises en charge par des institutions caritatives.

En termes d'appuis, la commission salue également l'action solidaire de la communauté libanaise en Angola qui a offert 195 millions 900 mille kwanzas pour l'achat du matériel de biosécurité, d'hygiène et de vivres.Selon la coordinatrice adjointe de cette commission multisectorielle, Carolina Cerqueira, le soutien reçu d'entreprises et particuliers est une plus value pour le Gouvernement, car il élargit la base du nombre d'assistés dans le pays.

S'adressant à l'ANGOP, la gouvernante a expliqué que la distribution de produits se fait sur la base d'une cartographie pour identifier et localiser les familles en situation difficile.Carolina Cerqueira a également fait mention de l'appui de l'Institut national de promotion du tourisme, de l'ENSA (qui a fait un don de 170 millions de kwanzas) et du groupe de diplomates africains accrédités en Angola.