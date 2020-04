Congo-Kinshasa: COVID-19 - L'Unicef forme des psychologues et travailleurs sociaux

Au-delà de la prise en charge médicale, il est important d'assurer aussi la prise en charge psychosociale des malades du coronavirus et, surtout, des enfants.

C'est dans ce cadre que l'Unicef, en partenariat avec la commission psychosociale, vient de former quarante psychologues et quarante et un travailleurs sociaux. Ces personnes ainsi formées auront pour mission d'atténuer l'impact social et psychologique de la pandémie sur les enfants et leurs familles.

Pour Edouard Beigbeder, représentant de l'Unicef en RDC, le gouvernement a mis en place des mesures de santé publique essentielles pour ralentir la propagation du virus.

Il est primordial qu'au-delà de l'aspect médical, a-t-il insisté, nous renforcions les capacités des travailleurs sociaux et des psychologues pour aider les individus, surtout les enfants et les familles, à faire face aux conséquences à court et long terme de la maladie.

Pour sa part, Jean Claude Mukanzo, président de la commission psychosociale, souligne que le personnel soignant est le plus exposé à la maladie parce qu'il est en contact permanent avec les malades.

"Nous ne devons pas oublier que les travailleurs de la santé en première ligne de cette pandémie s'exposent à de grands risques personnels pour assurer la sécurité des autres.

Ils sont surchargés de travail, anxieux et effrayés, mais doivent tout cacher derrière une surface calme. C'est pourquoi il est important de protéger leur santé mentale, afin qu'ils puissent continuer à fournir les soins et le soutien dont leurs patients ont besoin", a-t-il signifié.

Il est à souligner que le soutien de l'Unicef à la commission psychosociale de la RDC vise à accroître la capacité des psychologues à contribuer à l'amélioration du bien-être mental et social des personnes directement touchées par le Covid-19, tout en apportant une attention particulière aux couches les plus vulnérables de la population.

Depuis le début du mois d'avril, ces psychologues ont apporté un soutien émotionnel et psychologique à quarante-cinq personnes en quarantaine, trente et une personnes confirmées infectées et à deux familles dont les membres sont morts du Covid-19.

Les psychologues sont également formés pour soutenir le personnel médical de première ligne directement impliqué dans le diagnostic, le traitement et les soins des patients atteints du Covid-19.

L'Unicef a également formé quarante et un travailleurs sociaux affiliés à la division urbaine des Affaires sociales de Kinshasa pour accompagner et soutenir les enfants et les familles vulnérabilisés au Covid-19.

Six travailleurs sociaux ont été détachés auprès de la commission psychosociale afin de soutenir les personnes les plus vulnérables directement affectées par l'épidémie, tandis que les trente-cinq autres ont été déployées dans les trente-cinq zones de santé de la ville de Kinshasa pour identifier, accompagner et référer les cas de protection tels que la violence, l'exploitation et les abus sexuels, les enfants séparés ou non accompagnés, les enfants des rues, etc.