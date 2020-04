Congo-Kinshasa: RDC - Le VPM Tunda réaffirme son attachement à l'indépendance de la justice !

*Benoît Lwamba, le Président de la Cour Constitutionnelle et Président du Conseil Supérieur de la Magistrature, rejette, dans une lettre, le projet de visite dans les juridictions et autres services relevant strictement du pouvoir de la magistrature dont l'indépendance est d'autant consacrée dans la Constitution qu'elle ne peut souffrir d'aucune violation. Dans sa réplique, Célestin Tunda ya Kasende, le Vice-Premier Ministre, Ministre de la Justice, remet, sans ambages, les clessydres à l'heure. En clair, il précise qu'il ne s'agissait ni d'une visite de contrôle, ni d'une visite d'inspection mais bien d'une visite d'échange.

Dans sa lettre, il démontre, en effet, que des questions d'intérêt général méritent des concertations et échanges en permanence.Surtout qu'en tant que trait d'union entre la Magistrature, le Gouvernement et, même, le Parlement, le Ministre de la Justice est tenu d'être mieux renseigné sur la marche de ce qui se passe dans son secteur pour lui permettre d'en assurer les meilleures interventions.

Plus d'une fois, rappelle-t-il, le Ministre de la Justice, grâce à ses multiples intercessions, est parvenu à débloquer une série de dossiers en faveur de magistrats sans enfreindre la loi, ni entortiller leur indépendance.Il en veut pour preuves, des avantages des magistrats qu'il a réussis à faire aboutir notamment, lors de rentrées judiciaires.

Qui plus est, cette levée de grève qui, depuis son cabinet et en collaboration avec les Hauts Magistrats et les Syndicalistes, devenue effective. Sans compter, par ailleurs, tous les autres droits dus aux magistrats dont le relèvement du revenu des magistrats, tel qu'envisagé, dès la fin du mois d'avril, selon que le contexte du moment le permettra au Trésor Public.

A ses yeux, des questions, par exemple, de conduite de la politique du gouvernement dans le secteur de la justice, d'infrastructures et d'équipements (bâtiments, fournitures, mobiliers, transport etc), des matières liées notamment, à la vie sociale des magistrats (rémunérations, soins de santé, retraite), les affaires des droits des agents de carrière attachés aux Cours et Tribunaux, des aspects de la perception, par la population, du fonctionnement de la magistrature et de la mise en œuvre et de l'évaluation des réformesentreprises dans le secteur judiciaire, appellent, normalement, à une conjugaison constante des vues pour leur bonne marche et pour répondre au mieux aux attentes de l'ensemble du peuple congolais.

Donc, le VPM Tunda qui croit plutôt aux vertus de la collaboration et au sens élevé de l'Etat, espère qu'ensemble, (Magistrats, Ministre de la Justice), doivent, dans l'humilité, construire une nouvelle administration de la justice en RD. Congo.