Congo-Kinshasa: COVID-19 - Le confinement de Gombe a donné des résultats positifs, affirme Gentiny Ngobila

Dans un message adressé à sa population, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentiny Ngobila, se réjouit des résultats positifs engendrés par le confinement de la commune de Gombe. Cette opération qui tend vers la fin, étant donné que les supermarchés ont rouvert leurs portes, a notamment permis de visiter les ménages dans la quasi-totalité des cas confirmés, souligne le gouverneur.

Mais également de suivre plus de 80% de contacts pendant 14 jours, d'investiguer et de détecter ceux qui présentaient les symptômes de la maladie, de désinfecter les bâtiments administratifs de plusieurs institutions, les 202 rues que compte la commune et surtout le marché central de la Gombe dont les travaux sont en continuation à ce jour.

Tout en remerciant les Kinoises et Kinois pour le respect des mesures d'hygiène et de sécurité aux postes de contrôle, mais aussi les éléments des forces de l'ordre qui les ont fait respecter, Gentiny Ngobila rappelle la nécessité d'observer les mesures prises par le Président de la République, Félix Tshisekedi, dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, en se protégeant et en protégeant les autres. Toutefois, le premier citoyen de la ville rassure que la durée de ces mesures pourrait être modifiée dans un sens comme dans l'autre au regard de l'évolution de la pandémie, « si nous respectons scrupuleusement les recommandations sanitaires ».

Kinoises et Kinois,

La maladie à coronavirus est bel et bien dans nos murs. Suivant les statistiques de l'équipe de riposte contre le covid-19, il existe à ce jour 332 cas confirmés disséminés dans toutes les communes, 27 guérisons et 25 décès. L'épidémie se trouve être généralisée sur toute l'étendue de la ville. Elle ne choisit ni classe sociale, ni tribu.

Depuis le 6 avril, j'avais décidé de confiner particulièrement la commune de la Gombe, épicentre de la pandémie, en accord avec le Gouvernement Central et les orientations du Secrétariat technique de l'équipe de riposte contre le covid-19. Ceci ayant pour but de lutter efficacement contre cette pandémie, en limitant, d'une manière significative, la chaine de transmission.

En effet, la période de confinement, décrété de 14 jours pour la GOMBE touchant à sa fin, nous avons certes enregistré des résultats positifs. Après évaluation objective de tous les services de la Ville et de l'équipe de la riposte, nous nous sommes tous félicités de l'atteinte des objectifs du confinement de la Gombe, qui a permis de visiter les ménages dans la quasi-totalité des cas confirmés, de suivre plus de 80% de contacts pendant 14 jours, d'investiguer et de détecter ceux qui présentaient les symptômes de la maladie, de désinfecter les bâtiments administratifs de plusieurs institutions, les 202 rues que compte la commune et surtout le marché central de la Gombe dont les travaux sont en continuation à ce jour.

Je tiens à remercier les Kinoises et Kinois pour le respect des mesures d'hygiène et de sécurité aux postes de contrôle, mais aussi les vaillants éléments des forces de l'ordre qui les ont fait respecter.Nous espérons que la collaboration entre la population kinoise et les forces de l'ordre sera maintenue continuellement.

Partant de ces signaux positifs, après concertation avec le Premier Ministre, l'option a été levée d'entamer une procédure de déconfinement progressif tout en soumettant l'ensemble de la population kinoise au port obligatoire et systématique de masque anti-projection sur les lieux publics et dans les transports en commun. Le contrevenant est passible d'une peine d'amende.

Toutefois, la Gombe sera toujours isolée grâce aux barrières qui resteront en place, permettant ainsi à l'équipe de riposte de continuer ses investigations et parfaire sa prise en charge.Le marché central reste fermé jusqu'à nouvel ordre.

Les banques et les alimentations sont autorisées à rouvrir afin de servir leurs clients, tout en respectant les dispositions sanitaires prises par les autorités étatiques notamment le lavage des mains, la sensibilisation et le respect de la distanciation sociale.

Les habitants de la commune de la Gombe seront autorisés à circuler dans leur commune sans macarons pour s'approvisionner en nourriture et denrées de première nécessité.Des dispositions sont prises avec les organes de sécurité afin de veiller à l'application stricte de cette nouvelle mesure et ce, pour mettre la population à l'abri de nouvelles contaminations.

Kinoises et Kinois,

Il est nécessaire d'observer les mesures prises par le Président de la République, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, en se protégeant et en protégeant les autres. Pour rappel, il s'agit :

- De l'Interdiction de tous rassemblements, réunions, célébrations sur les lieux publics en dehors du domicile familial;

- De la fermeture des écoles, des universités, des instituts supérieurs officiels et privés;

- De la suspension de tous les cultes dans les lieux de prière, des activités sportives dans les stades et autres lieux de regroupement.

- De l'interdiction de l'ouverture des discothèques, bars, cafés, terrasses et restaurants ; mais également de l'organisation des deuils dans les salles et les domiciles.

Les dépouilles mortelles seront conduites directement de la morgue jusqu'au lieu d'inhumation et en nombre restreint d'accompagnateurs. Les récalcitrants qui s'adonnent à ces activités de façon clandestine seront sévèrement punis.

Le Président de la République a aussi recommandé aux animateurs de toutes les Institutions de pouvoir prendre les dispositions qui s'imposent afin de mettre à l'abri leurs personnels.

Je demande aux entreprises et services publics ou privés œuvrant à Kinshasa de faire de même. J'insiste, quant à la solidarité des hôpitaux privés, en leur demandant de se tenir prêts à intervenir à tout moment.

Je tiens à vous rassurer que la durée de ces mesures pourrait être modifiée dans un sens comme dans l'autre au regard de l'évolution de la pandémie, si nous respectons scrupuleusement les recommandations sanitaires.

J'en appelle donc aux médias de masse, aux leaders d'opinion, aux relais communautaires d'intensifier les campagnes de sensibilisation sur les mesures d'hygiène, de prévention de la pandémie et des attitudes à adopter en cas de manifestation des symptômes. Dans le cadre de la solidarité kinoise légendaire, les initiatives privées et locales sont à féliciter et vivement à encourager quant à la distribution ou à la disponibilité à moindre prix des intrants de protection ainsi que des produits de première nécessité.

Cela permettra à chacun de nous d'être à l'abri de ce fléau qui n'épargne personne. Sans l'implication de tous, cette bataille ne pourra être gagnée.

Kinoises et Kinois,

Il est de votre devoir de signaler à l'équipe de riposte ou aux structures médicales les plus proches de vous, la présence de personnes présentant les symptômes du covid-19 pour qu'elles soient prises en charge convenablement et qu'elles ne contaminent pas d'autres personnes.

Nous devons être unis et responsables dans l'application stricte des gestes barrières et nous devons limiter nos déplacements. Car, le virus ne se déplace, mais c'est nous qui le faisons déplacer.

Nous avons réussi ensemble le confinement de la GOMBE, ensemble nous devons nous protéger mutuellement en portant obligatoirement les masques anti-projection sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa. A cet effet, j'ai pris un arrêté qui sera de stricte application.

Que Dieu bénisse la Ville de Kinshasa

Que Dieu protège la République Démocratique du Congo