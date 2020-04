Congo-Kinshasa: Kwilu - L'Honorable Mumbal'Ikie a rencontré son électorat lors des vacances parlementaires

Elu de la circonscription électorale de Bulungu, province du Kwilu, dans le sud-ouest de la République démocratique du Congo (RDC), l'Honorable Mumbal'Ikie Namupot'Mas vient de palper du doigt les réalités vitales de son électorat.

Pendant plusieurs semaines, il a sillonné des villages et secteurs de la circonscription précitée pour écouter et noter les doléances des gens de la base conformément aux réalités des vacances parlementaires.

Un travail dur et assidu eu égard à son agenda surchargé.Après le site de Suka-Ntima et celui de cité de Bulungu, Ikie a continué son séjour à Mubungi, dans le secteur d'Imbongo, à Ngweme, Mongonzala, Tang'Idiofa, Gomena, secteur Nkara, Bea Musay, Longo Kuma-Kuma, Kwilu-Milundu, Nkara village, Mbeni Nsiangundu ; Kikia etc.

«Partout où je suis passé les doléances sont quasiment les mêmes. Problème d'eau potable, pas de forage, des routes de dessertes agricoles dans un état de délabrement très avancé. Heureusement que PAPAKIN et l'Office des routes continuent les travaux de réhabilitation de la route de Nkara amorcés depuis le mois de janvier dernier et les travaux avancent bien», déclare-t-il à la presse.

Un autre constat, a-t-il ajouté, est que plus de 90 pour cent de la population de cette circonscription électorale n'ont pas de courant.«Je leur ai parlé des efforts conjugués et des plaidoyers que j'ai menés auprès des autorités compétentes afin que les travaux de réhabilitation de la route de Nkara soient lancés», indique-t-il.Il sied de noter que cette route de Nkara est parmi les voies les plus importantes d'évacuation des tonnes et des tonnes des produits agricoles de la province du Kwilu.

Les maniocs, maïs, arachides, courges, niébés, millets, l'huile de palme... produits dans ce coin du pays contribuent efficacement à la sécurité alimentaire de la ville de Kikwit et la ville-province de Kinshasa.Mais depuis des décennies cette route de plus de 100 kilomètres est demeurée dans un état de délabrement très avancé provoquant même des accidents mortels surtout au niveau de la courbure de Kimputu-Nseke à plus de 20 km de Kikwit.

«Lors du chemin retour, j'ai constaté que les travaux de cette route sont arrivés au niveau Kiri-Kiri. L'office de route m'a rassuré qu'à la courbure de Kimputu-Nseke l'on fera ce qu'il appelle "Route stabilisée" pour éviter des accidents à la longue», dit-il.Mumbal'Ikie affirme avoir invité la population de sa circonscription électorale à avoir confiance aux efforts qu'il conjugue comme député national élu de ce coin. Il faut aussi de la patience car il y a beaucoup à faire.

«Ce séjour a permis d'obtenir des dossiers des plusieurs écoles primaires et secondaires qui n'ont pas encore été contrôlées dans les groupements Kiakia , Musenge et consorts. Des gens cherchent des emplois en vue de lutter contre la pauvreté à outrance qui ne cesse de gagner du terrain. Je ferai tout pour faire le suivi de cette situation», révèle-t-il.

Nécessité d'une nouvelle sous-division à Nkara

«Il faut une sous-division nouvelle dans ce coin tenant compte du contexte et de la réalité sur le terrain actuellement. C'est depuis longtemps que j'étais au courant de cette situation. C'est pourquoi lors de la session de septembre 2019, j'ai été voir le ministre de l'EPST (Enseignement primaire secondaire et technique), Willy Bakonga pour lui dire qu'à Béa Musay il y a déjà, depuis 2018, le SECOPE (Service de contrôle pour la paie des enseignants). Donc il faut qu'il y ait une sous-division», fait-il savoir.

Selon lui, le ministre de l'EPST a promis signer un arrêté créant cette nouvelle sous-division prochainement. La date de cette création sera connue le moment venu.