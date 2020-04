Congo-Kinshasa: Port obligatoire des masques - Une frange de la population refuse d'obtempérer

Après avoir décidé le port obligatoire des masques, Gentiny Ngobila Mbaka, Gouverneur de la ville de Kinshasa, avait rajouté en cela une précision de taille : "Tout non-respect du port de cache-nez à partir de mercredi, les désobéissants seront contraints de payer une amende de 5000 FC". Face à cette décision entrée en vigueur jeudi 22 avril, grande est la désolation. Il s'avère que malgré l'amende liée au non-respect de port de masque, la plupart de personnes refusent d'obtempérer.

Un kinois sous couvert de l'anonymat, s'est-il exprimé en ces termes : «Les congolais sont très entêtés. Ce sont des personnes qui aiment voir pour croire. Le non-respect de cette décision réside du fait qu'elles veulent voir des personnes atteintes qui sont dans des hôpitaux. D'après moi, si elles voyaient la manière dont les gens souffrent et meurent à cause du COVID-19, le gouvernement n'allait même pas insister sur le port obligatoire des masques. Tel que je suis là, j'en ai mis juste pour éviter de payer des amendes inutiles ; on entend seulement parler mais on n'a pas encore vu la réalité de cette maladie !».

D'autres kinois admettent que le message de sensibilisation devait être focalisé sur des personnes atteintes du COVID-19 en guise des exemples. «Toutes les personnes n'ont pas le même niveau de compréhension. Il y a un problème au niveau de la sensibilisation. La manière dont on l'appréhende, c'est un peu comme de la farce, tandis que cela devait être énuméré sur l'état des malades du Covid-19. Aussi, des rumeurs des contraintes qui existaient entre des politiciens en rapport avec la présence de cette pandémie en son début, est aussi la cause qui a occasionnée la confusion dans le chef de la population pour croire que la maladie existe réellement ».

Prenant en compte toute cette situation, une frange de la population demande au gouvernement d'intensifier avec la sensibilisation avec des faits réels et visibles sur la pandémie et offrir des masques pour éviter la propagation de la pandémie et la sanction des certaines personnes.