Sénégal: Assistance des patients de COVID-19 - Le rôle pivot du SAMU

Au cœur de la lutte et de la prise en charge des personnes atteintes de la maladie du nouveau coronavirus, le Samu national assure le transfert des malades vers d'autres centres de traitement pour des examens cliniques et peut également apporter son expertise sur place dans la prise en charge des cas graves et sévères.

« Chaque fois qu'il y a une aggravation secondaire, les médecins traitants font appel au Samu pour venir intervenir, en apportant leur expertise tout de suite, soit en collaboration avec les réanimateurs, et organiser le transfert vers les services de réanimation, et c'est ce qui est fait jusqu'à présent », a renseigné le patron du Samu national.

Et d'ajouter : « L'autre domaine de transfert où intervient Samu, c'est lorsque les malades dans les centres de traitement ou dans les réanimations ont besoin d'exploration, de scanner par exemple. Et donc, c'est le Samu qui intervient pour prendre le patient en réanimation, même sous respirateur en réanimation, avec tout ce que cela comporte pour aller faire le scanner avec une surveillance pendant l'examen et un retour dans son secteur d'hospitalisation. Il arrive également qu'un patient hospitalisé en réanimation ait besoin de dialyse, c'est encore le Samu qui intervient pour accompagner, amener ce malade pour la dialyse, l'assister pendant la dialyse et le faire revenir vers son service de réanimation». Un scénario très complexe, a jugé le Pr. Mamadou Diarra Bèye.

« Et j'avoue que dans ces transferts secondaires de patients, le risque est plus élevé. Ce sont des malades qui ont besoin de moyens de réanimation très lourds, la respiration artificielle, beaucoup de tuyaux, les seringues électriques, les médicaments qui sont en cours d'injection. Il ne faut rien interrompre, déplacer le malade, continuer la surveillance et l'assister pendant l'intervention », a-t-il expliqué. Et d'ajouter : « il y a eu au Sénégal depuis l'épidémie, plus de 180 transferts primaires de malades simples au dernier bilan, et à peu près une dizaine de transferts secondaires, pour les patients graves ».

« 50% DES CAS GRAVES DECEDENT DANS LA LITTERATURE... »

La transmission communautaire donne du tournis aux autorités et à en croire le directeur du Samu national, une explosion des cas risque d'induire une catastrophe absolue. « Il faut à tout prix arrêter les transmissions communautaires. Ce qui nous fait peur. Plus on a de cas confirmés, plus certainement on aura de cas graves. On n'est pas encore à 50% de décès, le chiffre n'est pas très important. Nous sommes à moins de 10 malades graves et ou sévères, mais dans la littérature le taux de décès est de 50%. Dans, il va falloir tout faire pour limiter cette transmission communautaire et l'endiguer. Et la communication, la sensibilisation, restent les maitres mots pour lutter contre cette pandémie », a tonné le Pr. Mamadou Diarra Bèye.