Sénégal: Dr Gueye - «Il faut s'attendre à tous les scénarios»

Pour docteur Ousmane Gueye du comité de gestion de l'épidémie, le confinement de certaines localités comme Dakar et Touba qui polarisent plus de cas de contamination dans cette lutte contre le coronavirus n'est pas à exclure. Selon lui, tous les scénarios devraient être envisagés. Toutefois, à l'heure actuelle, il a déclaré que le confinement par région n'est pas à l'ordre du jour car, une telle décision dépend des autorités sanitaires et administratives desdites localités.

«Si la population respecte le port de masque, je ne vois pas l'utilité d'aller vers un confinement total ou encore de confiner les zones les plus touchées par la maladie comme Dakar et Touba pour amoindrir les risques de contamination». Ce point de vu est du directeur du service national de l'éducation de l'information pour la santé, par ailleurs, membre du comité national de gestion des épidémies, docteur Ousmane Gueye. La blouse blanche s'est toutefois empressé de préciser: «qu'aucun scénario ne peut être écarté dans cette lutte. Si c'est cela qui peut stopper la propagation de la maladie, le gouvernement le fera. Je pense qu'on n'en est pas encore là car, cette décision doit venir des autorités sanitaires et administratives. Mais, il faut s'attendre à tout dans cette lutte». Face à la propagation de la maladie avec les cas communautaires qui inquiètent, le docteur Ousmane Gueye a estimé que le confinement reste un choix difficile pour l'Afrique avec sa densité démographique.

«Le confinement est plus facile à faire en Europe avec des familles restreintes mais en Afrique, c'est la grande famille. Confiner plusieurs personnes dans une petite famille va s'avérer difficile pour le Sénégal. Mais, c'est à la population d'en décider car, si les gens ne portent de masque, c'est sûr qu'on ira en confinement et sera extrêmement difficile pour certaines ménages» a-t-il averti.

Revenant sur l'arrêté sur le port obligatoire de masque au Sénégal surtout dans les lieux en grande affluence comme les marchés, l'administration, le transport en commun entre autres, le directeur du SNEIPS s'est désolé que cette mesure ne soit pas respectée par tous.

«Nous sommes au marché poisson de Pikine, mais dans les rues et aux alentours du marché, on voit des gens marchaient sans masques. C'est comme si la maladie n'était pas là et ce laxisme de certaines populations qui vont conduire à des mesures drastiques. Il faut un changement de comportement et tout le monde est concerné avec la situation actuelle de la maladie. Il faut que la communauté s'approprie les mesures édictées par les acteurs de la santé mais aussi étatiques. Il faut qu'elle s'implique dans la sensibilisation et c'est ainsi seulement qu'on peut vaincre la maladie et non de confiner la population».