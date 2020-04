Afrique: Le continent enregistre 25.796 cas et 1.243 décès - Le maximum a été fait dès le début de la crise

La pandémie de nouveau coronavirus a fait au moins 183.707 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine.

Des chiffres rassurants. Mais les experts avertissent que l'Afrique a trois semaines de retard sur l'Europe dans la propagation du virus et, selon un nouveau rapport de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, dans le meilleur des cas, le continent devrait enregistrer 122 millions d'infections.

Seuls 2 000 respirateurs artificiels en état de marche sont répartis dans 41 pays africains, et dix pays africains n'en ont aucun, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le Togo a très tôt pris la menace au sérieux. Avec 88 cas confirmés depuis début mars, la situation est sous contrôle. Mais mieux vaut parer au pire.

Le président Faure Gnassingbé a donné des instructions pour commander en Chine 250 respirateurs, des masques, des combinaisons, de l'alcoogel, bref tout pour faire face à la pandémie.

Des dizaines de tonnes de matériels ont été débarqués des soutes des avions cargo spécialement affrétés par le gouvernement.

'On a fait tout ce qu'il était possible de faire', explique un officiel.

Pour limiter la contagion, les autorités ont fermé écoles et universités, lieux de culte, bars et restaurants. Les rassemblements sont interdits et un couvre-feu est imposé de 20h à 6H dans certaines régions. Mais pas de confinement; une mesure délicate à mettre en oeuvre au Togo.

La population est invitée, comme partout ailleurs, à respecter les gestes barrière et à se laver les mains le plus souvent possible.