Sénégal: COVID 19 - Le business du masque au cœur des polémiques

Le ministère de l'intérieur et de la sécurité sociale a annoncé dans un arrêté le lundi 20 avril, le port obligatoire de masque dans certains lieux publics. Une décision qualifiée de «dangereuse » par l'ancien député Moustapha Diakhaté, en évoquant une absence des mesures d'accompagnement pour rendre effectif et efficace cette mesure de protection.

Pis, certains artisans et commerçants se sont reconvertis sans transition dans la fabrication et/ou commercialisation des masques. Foulant au pied les règles d'hygiène et exposant les futurs usagers.

«TOUT LE MONDE ESSAIE LES MASQUES AVANT D'EN ACHETER. ILS EN TOUCHENT 2 A 3 AVANT DE CHOISIR»

Tenant par la main une douzaine de masques, Ibrahima Fall, est prêt à défier l'impossible pour écouler ses produits.

Ancien commerçant des gels antiseptiques, désormais le jeune homme est focalisé sur la vente des masques en signant des pactes de collaborations avec les tailleurs de son quartier. «Je vendais les gels hydro alcoolisés mais, ce n'est plus rentable puisque presque tout le monde en possède.

Ainsi, j'ai décidé de me lancer dans la vente des masques pour réaliser plus de bénéfices», a déclaré Ibrahima Fall. Et de poursuivre : « j'ai des amis tailleurs qui sont chargés de la production et moi j'ai le devoir d'écouler au maximum ces masques ».

Interrogé sur le principe de choix des clients, ce dernier avoue que les clients tergiversent avoir d'opérer un choix final. Il arrive que certains clients essaient les masques ou manipulent avec leur main en vérifiant si le masque est de sa taille ou pas. «Tout le monde essaie avant d'acheter. Je n'accepte plus qu'on porte mais les clients touchent 2 à 3 masques avant de choisir», a-t-il indiqué.

«POUR NE PAS ME FAIRE ATTRAPER PAR LES POLICIERS, J'AI EMPRUNTE LE MASQUE DE MON FRERE... »

« Le mardi 21 avril, je n'avais pas de masque mais je devrais sortir pour aller régler un problème. Sur ce, j'étais obligé de passer rapidement le masque de mon frère pour éviter de subir la colère des policiers », a déclaré Dilane Faye. Et de corser : « je sais que ce n'est pas bon mais, même ma grande sœur l'emprunte également lorsque son masque est trop sale». Pour le gardien d'un immeuble sis en face du lycée hyacinthe Thiandoum, le port de masque doit être facultatif et c'est la raison pour laquelle il n'en a pas payé mais utilise pour son collaborateur lorsqu'il voit la voiture de la police passée.

LES MASQUES SONT ESSAYES DANS CERTAINS ATELIERS DE COUTURES AVANT D'ETRE MIS SUR LE MARCHE

Par ailleurs, dans les ateliers de couture les masques sont essayés par plusieurs clients avant d'être mis sur le marché. Devant un école, sise à liberté 6, on observe une chorégraphie d'essayage de masques dans un atelier de couture. Dans un air très décontracté, une jeune fille essaye plusieurs masques en fait même des selfies. Interrogée sur ce comportement, la demoiselle se défend et brandit la raison de la taille des masques. « Je ne peux pas acheter un masque qui m'étouffe. Il faut nécessairement que j'essaie pour vérifier s'il est commode à monde visage » a argumenté Fatou Kane. Et la leçon d'expertise, elle a déclaré : «l'efficacité du masque dépend d'ailleurs de l'essayage. Si le masque ne couvre pas correctement le menton, il peut avoir fuite, donc les autres sont toujours exposés. Et pour s'en rendre compte, il est impératif d'essayer le masque».

LE MASQUE DE RUE EST UN BUSINESS DE LA MORT !

Moustapha Diakhaté va qualifier ces masques d' «un business de la mort », et de poursuivre : «ne laissons pas le laxisme et la cupidité décimer les populations ». D'un ton accusateur, il pointe du doigt l'absence des dispositions d'accompagnement pour le port des masques. «En rendant obligatoire le port du masque, sans la moindre mesure d'accompagnement en terme de mise à la disposition des populations de masques conformes aux exigences médicales requises dans les pharmacies, le Président Macky Sall et son Ministre de l'intérieur encouragent, de fait, l'informélisation de leur commercialisation», a accusé l'ancien président du groupe parlementaire BBY. Et de souligner que : «la fabrication de masques requiert des spécifications techniques, conditions d'hygiène et sanitaires précises pour pouvoir lutter efficacement contre la propagation du Coronavirus ». Connu pour sa liberté de ton sur toutes les questions d'actualité du pays, l'ex proche collaborateur de Macky Sall, déchire le voile de devant des risques auxquels les populations sont exposées face à ce business de masque à la mode. «La libéralisation de la commercialisation des masques est en train de générer un business de la mort. Comme les médicaments, les masques ne doivent pas être vendus dans la rue par des gens dont l'appât du gain facile est la seule préoccupation» a-t-il tonné. Avant de recommander : « le Président de la République doit instruire les ministres de l'intérieur et de la santé aux fins d'éradiquer la vente de masques dans la rue. En outre, il urge d'interdire la vente à la sauvette sur l'ensemble du territoire national et surtout à Dakar».

Sans quoi : «tout laxisme et la peur de déplaire, dans ce domaine et dans un contexte de guerre sanitaire contre la pandémie mortelle du Coronavirus, exposent les populations à une contamination certaine et engageraient la responsabilité du Président de la République », a averti Moustapha Diakhaté.