Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - L'Unicef appuie le pays dans la vaccination contre la rougeole

Depuis le 1er janvier 2020, trois mille cent soixante-sept personnes sont atteintes de la rougeole dans la province du Nord-Kivu. Pour couper la chaîne de transmission de cette maladie, le gouvernement congolais, à travers le ministère de la Santé et l'Unicef, a lancé le mardi 21 avril une campagne de vaccination.

Cette campagne cible, dans un premier temps, cent cinquante mille quatre cent quatre-vingt-onze enfants âgés de six mois à cinq ans. La vaccination concerne sept zones de santé les plus touchées dans la province du Nord-Kivu. Il s'agit de Beni, Mabalako, Manguredjipa, Bambo, Birambizo, Mweso et Nyragongo.

Le chef du Bureau Unicef de Goma, Frederic Emirian, a indiqué que la vaccination demeure une intervention sanitaire qui sauve les vies. « Il est absolument essentiel de poursuivre les activités de vaccination, tout en s'assurant que les mesures de protection et de prévention du Covid-19 sont respectées et le personnel de santé formé et équipé pour mener à bien leur mission », a-t-il dit.

Pendant cette campagne, il est capital, a fait savoir l'Unicef, de limiter les risques de transmission du Covid-19. Ce qui a conduit à la modification du protocole. Les populations doivent respecter les gestes barrières.

Pour se faire, elles devront se rendre dans les centres de santé par petits groupes dans le respect des mesures barrières telle que la distanciation d'un mètre par personne. L'Unicef a assuré, en plus de la fourniture des vaccins, la provision du matériel de protection et de prévention du Covid-19. Le personnel de santé sera équipé de gants et de gels désinfectants.

Les enfants et leurs accompagnateurs pour chaque intervention pourront se laver les mains avec de l'eau et du savon.

La rougeole est citée parmi les maladies tueuses des enfants en RDC. Entre 2019 et 2020, le pays a connu une grave épidémie avec plus de trois cent trente-deux mille cas et plus de six mille victimes, environ 85% étaient des enfants de moins de cinq ans.

La campagne de vaccination contre la rougeole dans la province du Nord-Kivu fait suite à celle de l'Equateur où plus de deux cent mille enfants ont été vaccinés du 23 au 25 mars 2020.