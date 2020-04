Congo-Kinshasa: Assemblée nationale - Adoption de la proposition de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire

L'objectif de cette démarche parlementaire a consisté à donner une base légale à l'ordonnance présidentielle y relative conformément à la Constitution.

Journée très laborieuse le jeudi 23 avril dans les deux chambres du Parlement qui devraient voter la proposition de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence décrété par le chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi, lequel état d'urgence arrive à terme à minuit.

Il fallait aux honorables députés de faire diligence pour être dans le timing, étant entendu que le texte adopté devrait suivre la procédure réglementaire qui implique l'examen en deuxième lecture du texte après toilettage au niveau de la commission mixte paritaire Assemblée nationale-Sénat. La proposition de loi examinée découle de l'initiative du député Mboso et comporte deux articles en plus de l'exposé des motifs.

Après examen article par article des dispositions de ladite loi, les députés qui ont statué en format réduit avec à peine soixante-sept membres présents ont adopté la proposition de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire.

Seuls les présidents des groupes parlementaires, les membres du comité des sages, les non-inscrits et le personnel du cabinet du président de la chambre basse ont pris part à cette plénière sur fond de respect strict des règles de distanciation sociale et des mesures barrières.

Au total, soixante-quatre députés sur les soixante-sept présents ont adopté le texte avec deux abstentions et un seul vote négatif.

« Ce qui compte aujourd'hui donc, c'est de protéger nos populations par la prévention, et par la prise en charge médicale, par le soutien aux plus fragiles, par l'appui au personnel médical, par le contrôle des prix et protéger le portefeuille de la ménagère.

L'Assemblée nationale, cœur battant de notre démocratie, jouera pleinement son rôle, dans cette lutte », a déclaré la présidente de l'Assemblée nationale Jeanine Mabunda dès l'entame de la plénière.

Et de marteler sur l'unité d'esprit censée caractériser la classe politique en ces temps de crise. « L'efficacité de notre plan de riposte dépendra aussi de notre unité et de notre cohésion nationale, mais aussi de la démonstration, de la solidité de nos institutions, de la stabilité de notre démocratie et de la garantie de nos libertés fondamentales », a-t-elle dit.

Pour rappel, Félix Tshisekedi avait officiellement saisi les deux chambres du Parlement, le 17 avril, pour prolonger l'état d'urgence qui expire ce 24 avril à minuit.

Il avait par la suite signé une nouvelle ordonnance qui a permis aux deux chambres du Parlement de siéger séparément avec, pour unique matière, « la demande d'autorisation de prorogation de l'état d'urgence sanitaire ».