Sénégal: Les lieux de provenance des 30 nouveaux cas déclarés par le ministère de la santé

482 tests ont été réalisés pour le compte de la seule journée du mercredi 22 avril et 30 échantillons sont revenus positifs.

Selon ses résultats virologiques annoncés par le ministère de la santé et de l'action sociale, 26 cas sont issus des personnes contacts suivis par les services sanitaires du ministère de la santé et les 04 autres sont issus de la transmission communautaire, dont tous sont localisés à Touba.

Les 26 cas contacts suivis ont touché plusieurs zones. 4 cas à Dakar Sud (75 au total), 3 cas à Dakar Ouest (68 au total), 7 cas à Touba (44 au total) 6 cas à Goudiry (30 au total), 1 à Louga (29 au total), 2 à Dakar centre (28 au total), 1 à Dakar Nord ( 17 cas au total), 1 à Yeumbeul (16 au total) 2 à Mbacké (6 total) et 3 à Mbao (12 au total).

Au total, c'est le district de Dakar Sud (Colobane, Fass, Gueule Tapée, Médina, Gorée et Plateau) qui comptabilise le nombre le plus élevé de cas du nouveau coronavirus, soit 75 cas à la date d'hier ; suivi du district du Dakar Ouest (Mermoz, Sacré-Cœur, Ouakam, Ngor et Yoff) avec 68 cas et sur la dernière marche de ce podium de classement, le district de Touba avec 44 cas.

COVID 19 - BILAN DU MARDI 21 AVRIL : 30 nouveaux cas, 26 cas contacts, 4 cas communautaires et 1 décès

3 cas de décès en 3 jours ! La situation épidémiologique du Sénégal s'aggrave ! Dans un communiqué de décès N°6 parvenu à la rédaction de Sud Quotidien, la région de Louga a enregistré son premier décès, soit le 6e sur l'étendue du territoire national et le 3e en 3 jours. Selon ledit communiqué : «il s'agit d'un patient de sexe masculin, âgé de soixante-quatorze (74) ans. Il est décédé ce mardi 21 avril à 17h40' au Centre de traitement des épidémies de Louga». Pour le compte de la journée du mercredi 22 avril, le ministère de la santé et de l'action sociale a annoncé que sur 482 tests réalisés, 30 sont revenus positifs dont 26 cas contacts suivis par les services sanitaires et encore 04 cas issus de la transmission communautaire dans la région de Touba. Le directeur du cabinet du ministre de la sa santé et de l'action sociale, Docteur Aloyse Waly Diouf a renseigné : «11 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs, et déclarés guéris», et a rassuré sur l'état de santé des autres malades hospitalisés dans les différents centres de traitements.

Par ailleurs, à la date du mercredi 22 avril, 3 822 personnes sont en isolement à travers le Sénégal. Il s'agit des personnes appelées «cas contacts» qui sont suivis par les services sanitaires du ministère de la Santé et de l'action sociale. C'est une révélation de la directrice de l'Action sociale, Mme Arame Top Sène. En somme, le pays a enregistré à la date du mercredi 22 avril, 442 cas positifs du nouveau coronavirus, 253 guéris, 6 décès, 1 évacué et 182 malades sont encore sous traitement dans les hôpitaux. Le ministère renouvelle son appel strict au respect des règles d'hygiènes collectives et individuelles.

TRANSMISSION COMMUNAUTAIRE : La menace est de plus en plus grandissante à Touba

La situation épidémiologique de la ville de Touba s'empire. Quatre (4) cas communautaires viennent grossir le rang des malades du nouveau coronavirus dans la ville. A la date du mercredi 22 avril, le bilan fait état de 44 cas et près d'une dizaine de cas issus de la transmission communautaire. Ces malades sont actuellement pris en charge au niveau du Centre de santé de Darou Marnane. «Ces nouvelles contaminations portent ainsi un sérieux coup au plan de riposte contre le Covid-19 dans la cité religieuse», a renseigné la radio Rfm. Avant de poursuivre : « les autorités religieuses déroulent lentement mais minutieusement d'autres actions ». Des propos qui expliquent la décision de la fermeture et désinfection du marché Ocass pour 3 jours à partir de ce jeudi, et ne sera rouvert, que pour le commerce dit « essentiel », a précisé les autorités.