Sénégal: Force COVID-19 - Le Club des investisseurs sénégalais invite l'etat à honorer ses obligations

Le Club des Investisseurs Sénégalais (Cis), a accueilli favorablement le plan de riposte du Chef de l'Etat face à la crise née de Covid-19. Toutefois, pour jouer pleinement sa contribution, le CIS a invité les autorités à prendre acte de leurs neuf propositions présentées sous forme de mémorandum.

C'est à travers un mémorandum que le Club des Investisseurs Sénégalais (Cis) dit avoir accueilli favorablement les propositions économiques de l'Etat relatives au Covid-19.

En réaction à cet appel de solidarité nationale et de patriotisme, le Cis invite l'Etat à jouer le jeu en prenant deux mesures d'urgence pour atténuer les conséquences économiques incommensurables, aux fins d'assurer la continuité de l'activité économique et mettre en place les conditions devant permettre de garantir la reprise économique dès le terme de la crise. Et pour se faire, neuf propositions sous forme de mémorandum ont été arrêtées ainsi suit: Le Paiement dus aux fournisseurs de l'Etat (302 milliards).

Les règles et priorités de paiement concourant à l'objectif de stabilité économique seront publiées et connues de toutes les entreprises. Ces dernières s'engageront à maintenir les salaires; l'appui direct aux secteurs de l'économie les plus durement touchés par la crise notamment les transports, l'hôtellerie, agriculture (100 milliards); un bon mécanisme de financement accessible aux entreprises affectées, selon une procédure allégée (200 milliards); le remboursement des crédits de Tva dans des délais raccourcis pour remettre de la trésorerie aux entreprises; la suspension du recouvrement de la dette fiscale et douanière des entreprises les plus affectées par le Covid-19.

En contrepartie, elles devront s'engager à maintenir les salaires de leurs employés ou à payer plus de 70% du salaire des employés mis en chômage technique; des remises et suspensions d'impôts seront accordées aux entreprises qui s'engageront à maintenir leurs travailleurs en activité pour la durée de la crise, ou à payer plus de 70% du salaire des employés mis en chômage technique pendant cette période; le différé de paiement des impôts et taxes jusqu'au 15 juillet 2020 pour les Pme dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 100 millions de francs CFA, et les entreprises évoluant dans les secteurs les plus impactés par la pandémie, notamment le tourisme, la restauration, l'hôtellerie, le transport, l'éducation, la culture et la presse; le soutien à l'investissement, prolongation du délai général de paiement de la TVA suspendue recouvrée par la douane et les services fiscaux de 12 à 24 mois ; ce qui représente un report de paiement de 15 milliards sur l'année 2020; une remise partielle de la dette fiscale constatée au 31 décembre 2019, due par les entreprises et les particuliers, pour un montant global de 200 milliards.