Congo-Brazzaville: Développement - Le pays revoit à la baisse ses prévisions de croissance

Initialement prévu à 1,2% du Produit intérieur brut, le taux de croissance de la République du Congo devrait chuter cette année à -9% (contre 2,4% en 2019) dans un contexte de crise sanitaire due au coronavirus (Covid-19).

Le tissu économique du Congo est durement affecté par la crise sanitaire provoquée par le Covid-19. Après plus de trois semaines d'application de l'état d'urgence sanitaire et du confinement à domicile de l'ensemble de la population, des inquiétudes sont déjà palpables notamment dans le secteur privé et les emplois.

Lors du conseil des ministres, le 22 avril, le gouvernement a tenté d'évaluer l'impact de la crise sur les revenus pétroliers et les recettes budgétaires. Il a approuvé un budget rectificatif reposant sur le prix du baril à 25 dollars américains au lieu de 55 dollars dans le budget initial, avec un taux de change d'un dollar revu à 590 FCFA.

La production pétrolière a également été affectée chutant à 123 millions de barils, contre 140 millions de barils attendus. Quant au secteur hors pétrole, les activités devraient baisser de 60% jusqu'au mois d'octobre.

Le budget de l'État initial a chuté de moitié à -50, 22%, passant de 2175 milliards FCFA à 1083 milliards de FCFA (pour la loi de finances rectificative). « Cette baisse est corrélative à celle des recettes fiscales qui chutent de 58,9%, passant de 864 à 355 milliards de FCFA.

Les autres recettes chutent de 52,69%, passant de 1228 à 581 milliards de FCFA, soit -55,30% pour les recettes pétrolières qui passent de 1188 à 531 milliards de FCFA et les droits et frais administratifs qui chutent de 49,4% », a indiqué le gouvernement dans le compte rendu du conseil des ministres.

Par contre, l'exécutif mise sur les dividendes de la Société nationale des pétroles du Congo (5 milliards FCFA) et de la Banque des États d'Afrique centrale (1 milliard de FCFA). Les dons au gouvernement devraient passer de 28 à 64 milliards FCFA, soit une hausse de 228,6%.

En plus d'un fonds national de solidarité de cent milliards FCFA en soutien aux entreprises, l'exécutif a décidé de baisser l'impôt sur les sociétés de 30 à 28% pour l'exercice en cours ; l'impôt global forfaitaire est passé de 7% à 5% du chiffre d'affaires annuel, et de 10% à 8% de la marge globale annuelle hors taxes pour les opérateurs économiques vendant des produits à prix réglementé et à marge contrôlée.