Madagascar: Réticence de Marc Ravalomanana sur le « COVID-Organics » - Une lettre envoyée au DG de l'OMS

L'ancien président Marc Ravalomanana a envoyé une lettre au directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), suite à la distribution de la solution « Covid-Organics » dans le pays.

Une lettre dans laquelle il fait part d'un avis guère favorable quant à la mise en circulation de ce produit, et donc en voici un extrait : « Je suis profondément préoccupé par la distribution à grande échelle de ce produit faisant encore l'objet d'observations cliniques, et qui est donc non homologué par les autorités médicales ou scientifiques. L'administration forcée aux enfants malagasy dans les écoles est encore plus alarmant. Je partage l'avis des médecins, des chercheurs et des enseignants-chercheurs dans les universités de Madagascar sur l'absence de preuves scientifiques de l'efficacité de ce médicament 'Covid-Organics'. A notre connaissance, aucune étude ni données scientifiques ne sont disponibles sur l'utilisation de ce médicament pour le traitement des malades du Covid-19, ni sur ses effets secondaires. Les essais de médicaments suivent des protocoles scientifiques rigoureux et les enfants ne devraient pas être utilisés comme des cobayes sans l'autorisation de leurs parents ».

Utilisation. Le fondateur de l'empire Tiko de continuer : « Ainsi je vous demande de nous informer si l'utilisation de ce médicament pour le traitement du Covid-19 a été approuvée par l'OMS. Si ce n'est pas le cas, je vous prie de réagir sur l'utilisation à grande échelle d'un médicament qui n'a pas fait ses preuves, et d'interpeller le gouvernement sur les normes internationales et les risques potentiels sur la population ». Notons que ladite lettre, portant la signature de Marc Ravalomanana, a été envoyée au DG de l'OMS le 21 avril dernier.

Commentaires. Sur les réseaux sociaux, les commentaires vont bon train et les avis sont partagés quant à la réticence de l'ancien président sur l'utilisation de ce médicament. Ceux qui sont contre cette prise de position de Marc Ravalomanana sont aussi nombreux que ceux qui partagent le point de vue de ce dernier. Un constat cependant est que les populations les plus vulnérables en particulier se précipitent ou se bousculent, c'est selon, pour obtenir ce médicament, notamment car sa distribution est gratuite pour elles. Toujours est-il que les chercheurs de l'Institut malgache de recherches appliquées (IMRA) ont mis le paquet pour aboutir à ce résultat.