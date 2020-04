Madagascar: Église catholique romaine de Madagascar - La réouverture des églises en fonction de l'appréciation des évêques et des réalités des diocèses

Les messes télévisées et en ligne seront poursuivies pour l'Église Catholique Romaine de Madagascar.

L'Église Catholique Romaine préconise la vigilance face à la décision de déconfinement progressif. La réouverture des portes des églises est laissée à l'appréciation des évêques et de la réalité sur terrain.

L'Église catholique romaine de Madagascar, via le cardinal Désiré Tsarahazana, vient de donner les consignes à ses fidèles, éparpillés dans toutes les régions du pays, quant à la réouverture ou non des églises, compte tenu de la situation de déconfinement progressif. Et pour ce faire, l'Église opte pour la vigilance. D'un ton calme et rassurant, le cardinal Désiré Tsarahazana avance la continuité en précisant aux fidèles de son église que « nous allons continuer ce qui a été fait avant. Les évêques et les prêtres vont célébrer les messes tous les jours, et celles-ci seront publiées sur les supports de communication [réseaux sociaux entre autres] en fonction des moyens existants ». Pour ce qui est de la possibilité de célébrer les messes dans les églises, le cardinal Désiré Tsarahazana d'expliquer que « la responsabilité de donner les consignes incombe aux évêques en fonction des réalités existantes dans les diocèses ». Avant de profiter de l'occasion pour interpeller sur l'impératif pour les chrétiens catholiques du pays le « respect des consignes et des dispositions prises par les autorités étatiques dans cette lutte contre la Covid-19 ».

Lutte. Le cardinal Désiré Tsarahazana a appuyé les décisions de l'Église Catholique Romaine sur la « continuité de l'état d'urgence sanitaire ». « Vous êtes nombreux à avoir demandé s'il était enfin possible ou non de célébrer les messes dans les églises. Demandes effectuées après la déclaration effectuée par le président de la République relative au déconfinement progressif. Nous ne sommes pas toutefois sans savoir que durant la même déclaration du président de la République, qui a été reprise par le gouvernement, l'état d'urgence sanitaire a été prolongé pour quinze autres jours. Et il a été officiellement annoncé qu'il est interdit de regrouper plus de cinquante personnes, étant donné que l'on est toujours en pleine lutte contre la Covid-19 », a-t-il avancé. Avant de noter que la déclaration, effectuée hier, constitue un renforcement des lettres envoyées auprès des diocèses du pays. Le ton a donc été donné pour l'Église catholique romaine du pays. La vigilance, voire la réserve, est de mise compte tenu de la situation. La réouverture des églises est tributaire des réalités existantes dans les diocèses du pays. Une approche qui diffère de celle de l'Église protestante réformée de Madagascar qui a décidé de rouvrir ses églises à ses fidèles. Dans les deux cas, le respect des mesures impératives a été souligné.