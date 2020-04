Madagascar: Crise sanitaire à Madagascar - La France continue d'évacuer ses ressortissants

Dans le cadre de la lutte contre le virus Covid-19, un plan de soutien pour les ressortissants français les plus vulnérables sera à mettre en œuvre à Madagascar, a fait savoir Christophe Bouchard, ambassadeur de France à Madagascar.

Toujours selon ce dernier, le plan visera à faciliter le diagnostic et le suivi sanitaires en mettant par exemple à la disposition des Français, là où cela est possible, des solutions de télésurveillance et de télémédecine, en facilitant l'accès à certains médicaments et, dans des situations sanitaires graves qui ne pourraient être traitées dans le pays, en donnant la possibilité d'une évacuation sanitaire. La représentation française est en « pleine mobilisation », selon l'ambassadeur, pour sécuriser ses ressortissants contre la propagation du Covid-19. Raison pour laquelle l'opération d'évacuation se poursuit.

En effet, deux autres vols exceptionnels ont été prévus. Le premier a quitté la capitale hier pour Paris, le deuxième partira demain vers Saint-Denis de La Réunion. Ces vols exceptionnels ont été organisés par le gouvernement français pour évacuer leurs ressortissants qui souhaitent quitter le pays dans le cadre de la crise sanitaire. Le premier vol a été affrété par la compagnie Air France. Il a quitté la ville de Saint-Denis hier dans la matinée, et fait une escale à Ivato dans l'après-midi pour repartir directement vers la capitale française.

Ce vol a embarqué 450 passagers, dont la moitié en provenance de La Réunion, et l'autre moitié d'Antananarivo. Aujourd'hui, le second vol exceptionnel sera affrété par la compagnie Air Austral, et quittera Ivato pour Saint-Denis de La Réunion.