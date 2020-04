Madagascar: Cercle Germano-Malgache - Des artistes se dévoilent dans « meinOrt »

Une plateforme de découvertes et de créations éclectiques, « meinOrt » a enchanté les férus d'art depuis le début de ce mois-ci grâce à l'initiative du CGM/GZ.

Un franc succès sublimé par l'inspiration, la créativité et surtout la générosité artistique de toute une communauté d'acteurs culturels. C'est ainsi que s'affirme humblement le projet « meinOrt » initié par le Cercle Germano-Malgache/Goethe Zentrum (CGM/GZ). Celui-ci n'a cessé de fédérer sur les réseaux sociaux des artistes de tous horizons et plus précisément la jeune génération.

Annoncé au tout début du confinement, à un moment précis où la communauté culturelle a commencé à se sentir comme laissée de côté, perdue dans sa solitude, là où elle se voit désormais privée de la scène, « meinOrt », ou « mon endroit » en allemand, lui propose de valoriser le talent des artistes d'une manière inédite à travers la Toile. Tout simplement par la force de leurs inspirations, avec une caméra pour les filmer. C'est désormais sur une plateforme numérique, facebook, où ils peuvent tout aussi bien interagir avec le public, que les artistes ont été invités à exposer leurs pensées, leurs visions et leurs imaginaires à retranscrire en vidéo. De la musique à la danse, en passant par le slam, la peinture et le théâtre même, ils sont plus d'une dizaine à nous faire rêver depuis chez eux.

Diversité d'idées

À l'instar de la chanteuse Môta Soa qui inaugure le projet « meinOrt » au début de ce mois avec son court-métrage intitulé « Musicien au foyer », ils sont majoritairement des jeunes talents à s'être découverts par la suite sur la page facebook du CGM/GZ. Tous se sont plu d'un commun accord à travailler sur le thème du confinement et ont mis du cœur à l'ouvrage pour proposer des créations exclusives pour le public. Dans le lot, on retrouve notamment la jeune slameuse Amira, qui a proposé dans une vidéo, deux textes inédits. « Être enfermé à la maison, ne pas pouvoir se distraire comme d'habitude, on se met souvent à réfléchir et quelquefois ces pensées nous pèsent alors, les peintres se mettent à peindre, les dessinateurs à dessiner, les chanteurs à chanter et les poètes à écrire », confie-t-elle dans son introduction.

Jeune danseur qui a tenu à conjuguer la danse traditionnelle avec la danse urbaine, Leonce Martin s'expose à travers son projet intitulé « Basse de rue ». Pareil pour la chorégraphe Zoë Dinampitia et sa pièce intitulée « Manigna » qui évoque cette nostalgie du fameux « chez soi » quand on en est très loin.

La jeune peintre Mendrika Ratsima quant à elle dévoile son « Bordel vivant » à travers le processus de création d'une toile exclusive. Du côté des musiciens, la jeune bassiste Manou Radonason charme son auditoire avec sa composition intitulé « Partageons ». De même pour la poète et comédienne Vony Ranala qui illustre à travers quelques saynètes les méandres du « Fihibohana » ou confinement.