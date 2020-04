Congo-Brazzaville: Coronavirus - Dadju lance une soirée caritative en soutien aux hôpitaux de France et de l'Unicef

A l'heure du confinement dicté par la crise sanitaire, Dadju lance un live sur Instragram pour soutenir les hôpitaux de France et l'Unicef.

Cet événement virtuel s'est déroulé par le compte Instagram de l'artiste congolais, le mercredi 22 avril, dès 21h. Sur scène virtuelle, plusieurs personnalités du monde de la musique, du monde sportif ou encore de celui du spectacle ont répondu à l'appel initié par Dadju.

L'objectif visé par le rappeur était de lancer un live caritatif afin de venir en aide à l'Unicef et aux hôpitaux de France.

Parmi les célébrités de ce live exclusif et solidaire : Innoss B, Fally Ipupa, Koffi Olomidé, SCH, Vitaa, Gradur, Vegedream,Gims, Kendji, Kalash, Naza, mais aussi les footballeurs Antoine Griezman, Paul Pogba, Blaise Matuidi et également le PDG de Trace TV, Olivier Laouchez. Ensemble, toutes ces personnalités se sont mobilisées pour inciter à récolter un maximum de dons pour les hôpitaux de France et de l'Afrique grâce à la participation de l'Unicef.

De Brazzaville au Congo, la journaliste Princia Itoua a relayé ce concert virtuel dans son réseau. "Une belle manière de décompresser par le biais de la solidarité culturelle", s'est-elle justifiée. Auparavant, plusieurs événements virtuels et solidaires se sont multipliés ces dernières semaines pour venir en aide aux soignants et lutter contre le Covid-19.

C'est le cas du concert en ligne "One World : Together At Home ", coorganisé par Lady Gaga, avec notamment The Rolling Stones, Elton John, Céline Dion, Lang Lang, Taylor Swift, Paul Mc Cartney et Eddie Vedder. De belles initiatives !