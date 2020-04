Madagascar: 24h for Madagascar - Mobilisation des Barea

Plusieurs membres de l'équipe nationale de football prendront part au « 24h for Madagascar », ce samedi 25 avril. Citons notamment Abel Anicet Andrianantenaina, le capitaine des Barea, ainsi que Lalaina Nomenjanahary alias Bôlida.

Il s'agit d'un événement auquel participent de nombreuses célébrités issues de différents milieux. Des chanteurs et des DJ de renom, à l'instar de Samoela, Ludysoa et Nathan ou encore DJ Shinchan, seront ainsi en live. De nombreuses personnalités sportives les accompagneront, ce qui apportera de la diversité et rameutera encore plus de followers.

Ensemble, ils seront en direct sur la page Facebook « 24h for Madagascar ». «Pendant ces 24h, les gens pourront envoyer des dons vers un pot commun, via MVola ou Orange Money, pour aider des familles malgaches à travers le projet 'I Zara Love'. 'I Zara Love' est un projet solidaire initié par le mouvement 'Madagascar Will Rise', qui aide les familles démunies en offrant des repas ou des habits aux enfants et familles malgaches, annonce-t-on auprès des initiateurs de ce rendez-vous. Le choix de la date de samedi est loin d'être anodin car on débute actuellement le déconfinement progressif et on entame également la période hivernale ».

« Aidons les familles qui vivent au jour le jour à se relever après cette crise économique et sanitaire et en prévention de l'hiver ! », peut-on ainsi lire sur le site web « potcommun.fr», où l'on peut effectuer les dons.