Afrique: Jeux de la Francophonie - La 9e édition repoussée en 2022

La compétition, qui devrait se tenir en 2021 à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, a subi l'influence du report des Jeux olympiques pour être, elle aussi, repoussée d'une année.

La crise sanitaire due à la pandémie du Covid 19 a eu de lourdes conséquences sur le calendrier sportif. Des compétitions majeures comme les Jeux olympiques de 2020 ont été reportés, les jeux de la Francophonie ne sont pas épargnés.

Le Comité international olympique a, en effet, décidé de reprogrammer les JO de Tokyo du 23 juillet au 8 août 2021. C'est également à la même période que l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) avait prévu organiser à Kinshasa la 9e édition des jeux de la Francophonie.

Les deux compétitions ne pouvant pas se tenir simultanément, l'OIF a reprogrammé sa compétition en 2022.

Dans le communiqué de presse publié le 21 avril à Paris, l'OIF a expliqué les raisons : « L'état d'urgence sanitaire décrété sur la quasi-totalité de la planète bouleverse la tenue des évènements internationaux prévus de longue date.

Face à cette situation totalement inédite et pour agir de manière responsable en faveur des artistes et des athlètes, de nombreux évènements culturels et sportifs internationaux ont été reportés, tels que les Jeux olympiques de Tokyo, désormais prévus du 23 juillet au 8 août, soit aux mêmes dates fixées pour la tenue des 9es Jeux de la Francophonie à Kinshasa en République démocratique du Congo.»

Pépin Guillaume Manjolo, ministre d'Etat, ministre de la Coopération, de l'Intégration régionale et Francophonie l'a indiqué dans une lettre adressée à la secrétaire générale de l'OIF, Louise Mushikiwabo, demandant après consultation du président de la République démocratique du Congo, un report des 9es jeux de la Francophonie à l'été 2022.

L'OIF a rassuré que les nouvelles dates seront annoncées prochainement par le Comité international des jeux de la Francophonie (CIJF) après recommandations de son conseil d'orientation et consultation et du conseil permanent.

Les Jeux de la Francophonie est une compétition multisports et un ensemble de concours culturels organisés dans les épreuves individuelles ou par équipes.

Organisés par le CIJF et le comité national des Jeux de la Francophonie sous l'égide de l'OIF, ils contribuent à la promotion de la paix et le développement à travers les rencontres et les échanges entre les jeunes francophones.

Ces jeux favorisent aussi l'émergence des jeunes talents artistiques francophones sur la scène internationale puis contribuer à la préparation de la relève sportive francophone en vue de sa participation à des grands évènements sportifs.