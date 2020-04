Cote d'Ivoire: Lutte contre le coronavirus - Mariatou Koné lance l'opération des transferts monétaires à 177198 ménages vulnérables

L'Etat a traduit, hier, en acte son action visant assister financièrement les ménages vulnérables en cette crise sanitaire du fait du coronavirus. Le ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la Lutte contre la pauvreté, Mariatou Koné, a lancé, dans son cabinet au Plateau, a lancé cette opération qui concerne 177198 ménages vulnérables.

Lors de cette cérémonie, la représentante du gouvernement a fait savoir que c'est sur instruction du Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, qu'elle met en marche cette initiative qui consiste à assister ces ménages vulnérables à hauteur de 75 mille Fcfa par trimestre, soit 25 mille par mois.

Pour vérifier l'effectivité de cette opération, Mariatou Koné, après que le responsable de l'opérateur choisi pour diriger le projet a effectué le transfert d'argent sur des numéros des personnes choisies dans le cadre de cette action, a appelé celles-ci pour voir si elles avaient vraiment reçu le dépôt.

A l'autre bout du fil, grande fut sa joie de voir que les bénéficiaires étaient tout heureux d'avoir été pris en compte. On les attendait crier de joie et adresser des remerciements au Président de la République et au Chef du gouvernement.

Le ministre de la Solidarité, de la Cohésion et de la Lutte contre la pauvreté a tenu à préciser que le plus important est de savoir que les 177 198 ménages qui recevront ce dépôt sont ceux qui répondent aux critères suivants :

« il s'agit de personnes vulnérables qui sont confinées de leurs familles, particulièrement les personnes âgées, en situation de handicap, des femmes cheffes de ménages, des familles des personnes décédées du Covid-19, des malades indigents, des enfants et adolescents vulnérables, des personnes qui souffrent des maladies chroniques, de toutes ces personnes qui gagnent leurs pains au quotidien mais qui perdent ces bénéficient du fait du Covid-19.

Je veux parler des artisans, des coxers, apprentis. Il s'agit également de personnes en détresse du fait du Covid 19 ».

Justifiant le choix des ménages dans cette opération, Mariatou Koné a fait savoir que le ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, ceux de la Sécurité et de la protection sociale, de la Santé et de l'Hygiène publique ont produit des listes de ménages vulnérables qui ont été appréciées et analysées.

« Mais nous combinons cela avec le couplage communautaire parce que c'est dans les communautés on sait qui est vulnérable et qui ne l'est pas. Ce travail de ciblage se fait pour la ville d'Abidjan parce c'est là que nous commençons », a-t-elle ajouté.

C'est l'opérateur "Wizal Money" qui est chargé de conduire cette opération de transfert d'argent. Le directeur général de cette entreprise, Ken Kakena a remercié l'Etat ivoirien de lui avoir fait confiance pour mener ce projet.