Ile Maurice: Les escroqueries via de fausses boutiques en ligne s'accentuent

Elle n'est certainement pas la première à se faire arnaquée par des escrocs en ligne.

Voulant s'approvisionner en denrées alimentaires, cette habitante de Rose-Hill, âgée de 40 ans, a expliqué qu'elle avait cliqué sur la page d'un supermarché sur Facebook, qui proposait des achats en ligne avec livraison à domicile. Du reste, depuis le début du confinement à cause du Covid-19, la Computer Emergency Response Team (CERT-MU), opérant sous le National Computer Board, dit enregistrer plusieurs plaintes signalées à travers le Mauritian Cybercrime Online Reporting System.

La quadragénaire a contacté le supermarché via le numéro WhatsApp indiqué. Son interlocuteur a pris note de sa liste de provisions et lui a communiqué sa facture d'un montant de Rs 8 050 qu'elle a réglée par le service Juice.

Par la suite, passe une nouvelle commande pour d'autres produits d'un montant de Rs 2 000 qu'elle a réglé de la même façon. Toutefois, quelques heures plus tard, la plaignante tombe des nues en voyant un message dudit supermarché avertissant le public d'une arnaque de ses services en ligne à travers une fausse publicité circulant sur Facebook Messenger et WhatsApp...

Le commerce expliquait aussi qu'il avait temporairement stoppé les commandes en ligne et la livraison à domicile depuis le 23 mars vu la saturation des commandes et sa logistique limitée. Le vrai supermarché avisait aussi les clients que le paiement ne se faisait qu'à la livraison des produits et jamais par virement bancaire sur un compte personnel.

L'habitante de Rose-Hill aurait tenté de recontacter le numéro, mais en vain. Depuis que le pays est en confinement, avec la mise en place de plusieurs plateformes d'achats en ligne, ce n'est pas la première fois que des malfrats en profitent pour pigeonner des clients peu informés...

Dans un communiqué émis hier, jeudi 23 avril, CERT-MU souligne que ce sont surtout via Viber et Whatsapp que les escrocs sont à l'œuvre. Ils se font passer pour des représentants des banques notamment.

Un autre moyen est les appels de numéros inconnus. Surtout des appels internationaux indiquant que l'interlocuteur a gagné à la loterie. Ce dernier accepte du coup de révéler ses coordonnés bancaires. Puis, il y a des réclamations pour des examens médicaux via l'assurance maladie ou encore des e-mails d'extorsion «Faketortion» ou «Webcam» et les fausses boutiques qui ont ouvert des site web et pages facebook.

Une autre manne pour les arnaqueurs est à travers de faux organismes qui réclament de l'aide pour des personnes en détresse à travers des «Coronavirus Charity Scams».

«Assurez-vous que les sites internet sur lesquels vous faites vos achats sont sécurisés et fiables et surtout ne partagez pas vos mots de passe», insiste ainsi le ministre de la Technologie de l'information, de la communication et de l'innovation, Deepak Balgobin dans le communiqué au public.

Toute victime de «scammers» peut se faire connaître auprès du Mauritian Cybercrime Online Reporting System (MAUCORS) sur le web suivant : http://maucors.govmu.org ainsi qu'à la Cybercrime Unit de la police. Une hotline est également disponible pour toute plainte auprès de CERT-MU, soit le 800-2378.