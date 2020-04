Angola: La Commission du Conseil des ministres analyse la politique d'action sociale

Luanda — La commission de la politique sociale du Conseil des ministres a analysé jeudi la proposition nationale d'action sociale, qui vise à garantir aux individus et aux familles dans le besoin une vie digne, l'accès aux services de base et la protection sociale.

Selon le communiqué de presse de la réunion dirigée par la ministre d'État aux Affaires sociales, Carolina Cerqueira, cette proposition a également pour objectif général la mise en place de la plateforme intégrée d'action sociale.

Avec l'adoption de cette politique, indique la note, le pouvoir exécutif entend réduire la vulnérabilité structurelle des couches les plus pauvres de la population et assurer leur participation à la croissance économique, grâce à des programmes intégrés qui favorisent l'inclusion sociale et productive des familles et des communautés, ainsi que la cohésion sociale.

Une plus grande articulation multisectorielle a été recommandée afin d'aligner les actions à mener dans le cadre des objectifs du Millénaire pour le développement et du plan national de développement, en vue de garantir un développement durable et humain, dans une vision commune des différents départements ministériels.