Algérie: Le pays mise sur les diplômés des universités pour l'édification du nouveau modèle économique

Alger — Le Président de la République, Abdelamdjid Tebboune a affirmé jeudi que l'Algérie misait sur les diplômés des universités et instituts supérieurs pour l'édification du "nouveau modèle économique à même de générer de la richesse et de l'emploi et consolider notre indépendance économique".

"Nul doute que cette ressource humaine, chaque année renforcée par des centaines de milliers de diplômés des universités et instituts supérieurs, est celle sur laquelle mise notre pays pour l'édification du nouveau modèle économique à même de générer de la richesse et de l'emploi et consolidernotre indépendance économique en nous affranchissant des fluctuations des prix des hydrocarbures sur les marchés internationaux", a écrit le Président de la République dans un message adressé au peuple algérien à l'occasion de l'avènement du mois sacré de Ramadhan.

Rassurant, par ailleurs, les élèves, les étudiants et leurs parents quant au sort de l'année scolaire, le Président Tebboune a annoncé que "que les

mesures, qui seront prises incessamment pour prendre en charge cette préoccupation légitime, seront incontestablement dans leur intérêt à tous".