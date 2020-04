Cote d'Ivoire: Coronavirus - L'État engage 200 millions de F CFA d'aide directe pour soutenir la presse et les médias

La pandémie du Covid-19 a créé une déstructuration de nos habitudes et l'économie mondiale. La Côte d'Ivoire, bien évidemment, n'échappe pas à cette situation. Pour combler les déficits économiques et sociaux, l'État s'est engagé dans un vaste plan de riposte dont les résultats salvateurs sont très appréciés par les populations.

Premier responsable des Médias, le ministre Sidi Touré ne pouvait donc pas être en reste de cet élan de solidarité envers le secteur dont il a la charge.

Hier, à son Cabinet sis au Plateau, Immeuble Sciam, le ministre de la Communication et des Médias a rencontré les organisations et faitières des médias pour apporter son soutien aux acteurs du secteur, en faisant un don en kits de protection sanitaire et hygiénique.

Et annoncer le soutien de l'État aux entreprises et hommes de médias qui sont au front et jouent pleinement leur rôle dans la lutte contre le Covid-19.

« Il existe un corps qui est à la tâche au quotidien mais, qui malheureusement, n'est pas assez mis en lumière dans le concert des reconnaissances.

Oui chers ami du secteur de la communication et des médias, il s'agit de vous car l'évidence de votre métier tue aujourd'hui votre visibilité sur le champ de la bataille contre le Covid-19.

Vous n'êtes pas du corps des agents de la santé ou de la sécurité mais constituez ce lien indispensable pour que la mayonnaise de l'information, de la sensibilisation et de la protection prenne au niveau des populations. Honneur et gloire donc à vous », a indiqué Sidi Touré.

200 millions de F Cfa et accompagnement des entreprises au guichet des Pme

Après avoir rappelé le rôle important des acteurs du secteur de la presse et des médias dans la diffusion de la sensibilisation des populations, il a encore une fois félicité et remercié les acteurs pour leur « contribution remarquable et leur sens du devoir en ces moments particulièrement difficile ».

Fort donc de tous ces efforts, avec l'accord du Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, il a été dégagé « une aide direct de 200 millions de F Cfa sur le budget du Fonds de soutien et de développement de la presse, aux entreprises du secteur de la presse et des médias à travers leur faitières respectives, qui pourra être effective dans les prochains jours ».

En plus, il a décidé de l'accompagnement des entreprises du secteur de la presse et des médias au guichet de l'appui des Petites et moyennes entreprises (Pme).

«Pour ce volet, vous vous souviendrez que l'État met en place 150 milliards de F Cfa en appui aux Pme pour traverser cette période difficile dont 40 milliards de F Cfa pour renforcer le fonds de garanti des Pme.

Il faut donc que nous tirions le maximum des ressources au bénéfice de notre secteur », a confié Sidi Touré qui, par ailleurs, a annoncé le soutien du ministère de la Communication et des Médias.

Ce soutien se traduit par l'obtention des licences Microsoft Office 365 avec sa suite Microsoft Team, en vue de permettre aux entreprises de faire du télétravail.

« Ce soutien inclut toutes les options d'application et est estimé à plus de 80 millions de F Cfa en abonnement annuel et sera gracieusement offert à toutes les entreprises du secteur des médias et cela, grâce au concours de l'Ansut ».

Enfin, la tutelle a fait un don de kits sanitaires pour un montant de global de 33 millions de F Cfa aux organisations faitières.

Le package est composé de sauts à robinet, de thermomètres frontaux, des cache-nez, du savon liquide et du gel hydroalcoolique. Une remise symbolique à 15 organisations faitières a été faite par le ministre Sidi Touré en fin de cérémonie.

Le Fsdp procèdera à la remise des kits restant aux autres organisations faitières bénéficiaires.