Madagascar: Réouverture des temples FJKM - Risque de créer un précédent pour les autres cultes

Le déconfinement progressif précipite les dirigeants religieux à « renouer avec Dieu » et reprendre les cultes tout en imposant les règles et mesures barrières contre le coronavirus. L'église réformée FJKM a annoncé la réouverture des temples. Une décision qui risque de créer un précédent pour les autres religions.

Depuis lundi dernier, le pays entre dans la phase de déconfinement progressif dans le cadre de la crise sanitaire. Et suite à l'annonce du président de la République concernant cette mesure de reprise progressive du cours normal de la vie quotidienne, les lieux de cultes ouvriront aussi leurs portes aux fidèles. Comme l'a annoncé le bureau central de l'église réformée FJKM mercredi dernier. Le président de cette église, Irako Ammi Andriamahazosoa a déclaré devant la presse la réouverture des temples FJKM dans tout le pays, ainsi que la reprise des cultes habituels tout en imposant aux fidèles les règles et mesures barrières pour lutter contre la propagation du virus. Pourtant, cette décision pourrait aller à l'encontre des dispositions officielles relatives à la tenue de réunions publiques dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. La levée de l'interdiction de toutes réunions et manifestations publiques de toute nature n'est pas encore actée.

La voie prêtée par l'église FJKM risque d'être suivie par les autres religions. Elle a ouvert une brèche qui va créer un précédent pour d'autres cultes qui veulent eux aussi, reprendre les réunions cultuelles. L'église luthérienne, elle, va annoncer sa décision aujourd'hui. De sources concordantes laissent entendre que, les luthériens pourraient suivre la ligne choisie par les réformés et vont rouvrir leurs temples dans tous les synodes. Les églises évangéliques pourront aussi emboîter le pas. De son côté, l'Eglise Catholique Romaine nuance sa décision. Le cardinal Désiré Tsarahazana, a annoncé que l'appréciation est laissée aux évêques de chaque diocèse pour décider sur la reprise ou non des messes dans les jours qui viennent. Quant aux musulmans, qui vont commencer la fête du Ramadan dès aujourd'hui jusqu'au 23 mai prochain, ils pourront aussi regagner leur lieu de culte habituel.

Rater la célébration des fêtes de Pâques à l'église a été difficile pour les millions de chrétiens dans le pays. Mais pour des raisons sanitaires, l'Etat et les dirigeants des différentes religions ont décidé de fermer les portes des églises et des temples à l'occasion de cette fête importante. Les chrétiens sont contraints de célébrer la Résurrection du Christ dans des conditions difficiles, devant leur téléviseur ou près de leur poste radio chez eux. En effet, le déconfinement est une occasion pour les dirigeants religieux à reprendre les rites habituels dans les lieux de cultes. Maintenant les chrétiens, du moins ceux de l'église FJKM, peuvent ainsi renouer avec les cultes et messes à l'église. Le retour à la normalité, qui doit être réglementé, concerne, pourtant, les écoles, les transports publics dans les villes d'Antananarivo, Toamasina et Fianarantsoa, les commerces, les restaurants et d'autres activités économiques. Aucune disposition officielle n'a pas fait l'objet d'une publication concernant la tenue des réunions publiques, comme les manifestations sportives, lesquelles demeurent encore interdites.