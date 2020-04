Madagascar: Slalom - Le début du championnat hypothéqué par le confinement

Suspense. Le Championnat de Madagascar de slalom était prévu débuter le 4 avril dernier sur le circuit d'Ivato, mais compte tenu de l'évolution de la situation sanitaire, après la décision de suspension de toutes les activités sportives et les mesures de confinement, la première manche a été reportée sine-die. Les dates du 2 et 3 mai avaient ainsi été proposées pour le lancement de la première manche du Championnat de Madagascar de slalom, organisée par le club TMF, mais celles-ci seront une fois de plus reportées, car elles sont encore comprises dans la période de maintien des suspensions des activités sportives.

« Ce sont des propositions de dates, mais susceptibles d'être modifiées en fonction de la levée des mesures de confinement, et des suspensions de l'organisation des compétitions sportives. Si le confinement est maintenu, nous reporterons au mois de juin les courses prévues au mois de mai. C'est un calendrier officieux, et non officiel », a annoncé Jimmy Rakotofiringa, président de la Fédération du sport automobile de Madagascar (FSAM). Et pour cette année 2020, les SSV pourront participer aux slalom et course de côte sur terre en tant qu' invités. C'est pour préparer leur entrée dans le championnat de Madagascar pour 2021. Toutes les compétitions de la FSAM sont alors en stand-by, comme pour bon nombre de fédérations sportives.

Calendrier modifié (sujet à changement)

TMF Rally : 2 - 3 mai Slalom

AS 110: 30 - 31 mai Slalom

ASACM : 1-2 août Slalom

AMA : 12-13 septembre Course de cote

FMMSAM : 3-4 octobre Slalom

AMA : 15 novembre Slalom (SSV hors championnat)

Acct : 5-6 Décembre Slalom