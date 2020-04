Maroc: Hakim Ziyech encensé par Peter Crouch

Hakim Ziyech ne débarquera pas la prochaine saison à Stanford Bridge comme n'importe quelle nouvelle recrue du club londonien. Il est pour le moment le joueur tant attendu par le public de Chelsea qui croit en son talent et le considère comme le maillon qui avait fait défaut aux Blues la saison écoulée, et ce après le transfert du Belge Eden Hasard au Real Madrid.

Son recrutement a été décidé par l'entraîneur de Chelsea Frank Lampard qui faisait de son arrivée chez les Blues une priorité. Et il n'y a pas que Lampard qui estime à sa juste valeur la classe de l'international marocain, mais également l'ex-attaquant de la sélection anglaise et sociétaire de Liverpool et Tottenham, Peter Crouch qui n'a pas manqué, dans une sortie médiatique, d'encenser le stratège de l'Ajax d'Amsterdam et du Onze national.

Pour Peter Crouch, Ziyech serait le type de joueur capable de marquer de son empreinte son passage à Chelsea et en Premier League. En rejoignant Chelsea, Ziyech devrait être dans son élément, puisque Frank Lampard compte bien bâtir une équipe composée de jeunes joueurs à l'Ajax d'Amsterdam, estime l'ex-international anglais.

Ce dernier n'a pas voulu faire de comparaison entre Hakim Ziyech et Eden Hazard, mais pense qu'il y a des similitudes dans le style de jeu des deux joueurs, réputés pour leur aisance, leur clairvoyance et surtout leurs passes décisives qui débloquent la situation à tout moment de la partie.

Pour rappel, un accord a été trouvé, en février dernier, entre l'Ajax d'Amsterdam et Chelsea pour le transfert de Hakim Ziyech contre 45 millions d'euros, ce qui fait de lui l'international marocain le mieux côté, sauf qu'il risque d'être détrôné par son coéquipier Achraf Hakimi dont le prêt à Dortmund arrive à son terme en juin prochain et qui est convoité par bon nombre de cadors du football européen prêts à mettre le paquet.

Des entraîneurs de renom n'ont pas tari d'éloges à l'égard de Hakim Ziyech, meilleur joueur de l'Eredivisie lors de la saison 2017-2018. L'on évoquera, entre autres, les déclarations de Rafael van der Vaart qui a indiqué que « Ziyech est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du championnat néerlandais », et d'Erik ten Hag, qui a affirmé que « nous avons eu beaucoup de joueurs de classe mondiale à l'Ajax (Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, etc) mais Ziyech est la touche créative de l'effectif ».

A 27 ans et en rejoignant un club du «big four» de la Premier League, Hakim Ziyech est bien parti pour faire étalage de son talent et réussir pleinement sa campagne «british» après s'être illustré en championnat batave avec les équipes de SC Heerenveen, FC Twente et Ajax Amsterdam.

Mazraoui convoité par la Lazio

Selon la publication spécialisée italienne Corriere dello Sport, Nousseir Mazraoui serait pisté par les recruteurs de La Lazio de Rome.

La Lazio serait la troisième équipe de la Serie A après le Milan AC et l'AS.Rome à être intéressée par les services de l'international marocain, sociétaire de l'Ajax d'Amsterdam, club avec lequel il a disputé cette saison 28 matches en championnat avec à la clé un but et une passe décisive.