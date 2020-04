Sénégal: Ramadan - Démarrage dans la division

Une fois de plus, la communauté musulmane entame le mois béni de Ramadan dans la division. En effet, le Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire (Conacoc) après s'être réunie dans la soirée d'hier, jeudi 23 avril, a indiqué que le croissant lunaire n'a pas été aperçu.

« On a observé et fait observer partout dans le pays même dans les villages à la frontière et dans les foyers religieux.

Ainsi, le Chabban fait 30 jours. En conséquence, le premier jour du mois de Ramadan sera demain, samedi 25 avril », a dit Mourchid Ahmed Iyane Thiam, président de ladite commission.

Les familles religieuses annoncent aussi samedi comme le premier jour du mois de Ramadan. Le site de la communauté Tidianes asfiyahi, informe sur son portail que le début du Ramadan est fixé à ce jour.

A Touba, le Dahira Moukhadimatoul Khidma sous la direction de l'Imam El Hadji Malick a décidé aussi que le premier jour du mois de Ramadan sera pour demain, samedi. « Le croissant lunaire n'a pas été aperçue », a-t-il relevé au terme de leur séance d'observation.

Dans un communiqué rendu public, la Coordination des musulmans du Sénégal a, quant à elle, décidé d'entamer le Ramadan ce jour, vendredi.

Et pour cause, dit-elle, le croissant lunaire a été aperçu dans un village de la région de Louga dénommé Mewel, en Arabie Saoudite et en Côte d'Ivoire. Dans la sous-région, la Côte d'Ivoire entame le jeûne aujourd'hui.

Selon le Conseil des imams sunnites en Côte d'Ivoire (Codis), le croissant lunaire marquant le début du Ramadan a été observé hier, jeudi 23 avril 2020, dans la ville de Bondoukou.

Le Ramadan débute aussi ce jour en Guinée et au Niger. Au Maroc, le Ramadan commence samedi.