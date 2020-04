Maroc: Lancement d'une compétition nationale du contenu visuel réalisé à domicile

L'association Message d'Art, basée à Oujda, a lancé récemment la compétition nationale «Laqat-Art», pour choisir le meilleur contenu visuel créatif réalisé à domicile.

Cette initiative, organisée en coordination avec le programme d'appui à la société civile au Maroc «Moucharaka Mouwatina», financé par l'Union européenne, s'inscrit dans le cadre des efforts visant à réduire la propagation de l'épidémie du nouveau Coronavirus en sensibilisant sur l'importance du confinement, indique un communiqué de l'association. La compétition vise à encourager les jeunes à produire des vidéos à domicile autour de leur quotidien et leurs activités pendant la période de quarantaine. Les vidéos ne doivent pas dépasser une minute et auront pour thème "la quarantaine est une opportunité de changement".

Ces créations, qui doivent être envoyées avant le 30 avril 2020, devront notamment respecter les droits d'auteur et la propriété intellectuelle et ne contenir aucune orientation politique. Une vingtaine de vidéos seront sélectionnées, puis un deuxième défi sera lancé, où les participants vont produire une vidéo sur un sujet qui sera annoncé lors de cette étape. À l'issue de la compétition, trois gagnants seront choisis, qui auront la possibilité de produire des programmes au sein du studio professionnel de l'Académie de Création de Contenu, relevant de l'association et équipé des moyens de production du contenu visuel les plus avancés, affirme le communiqué.

La compétition "Laqat'Art" fait partie des activités visant à former et à sensibiliser les jeunes à l'importance des médias sociaux en tant que plateforme d'expression, de participation active et de diffusion des valeurs de citoyenneté. Elle rentre aussi dans le cadre du projet "Académie de création de contenu numérique", financé par l'Union européenne à travers le programme "Moucharaka Mouwatina".