Sénégal: COVID 19 - 37 nouveaux cas dont 29 contacts et 8 communautaires

La bombe des cas communautaires qu'indiquait le Pr. Moussa Seydi se précise de plus en plus. A la date du jeudi 23 avril, 55 cas communautaires ont été notés dans le pays, touchant près d'une trentaine de communes.

Le point virologique d'hier n'a fait que rajouter une couche de plus à ce tableau épidémiologique déjà assez sombre.

Le communiqué N°53 du ministère de la Santé et de l'action sociale fait état de 38 nouveaux cas sur 387 échantillons de tests réalisés. Il y ressort 29 cas contacts suivis par les services sanitaires et 08 cas issus de la transmission communautaire.

Ledit communiqué de préciser que les 08 cas communautaires sont répartis comme suit : « 05 à Touba, 01 à Mbacké, 01 à Tivaoune et 01 à Thiès ».

Par ailleurs, le directeur du cabinet du ministre de la Santé et de l'action sociale, Aloyse Waly Diouf, a renseigné : « 04 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs, et déclarés guéris », rassurant qu'aucun cas grave n'est à signaler à la date du jeudi 23 avril. Non sans indiquer que l'état des malades dans les différents centres de traitement est « stable ».

En somme, à la date d'hier, jeudi 23 avril, le Sénégal a enregistré au total 479 cas de malades du nouveau coronavirus, dont 257 cas de guérisons, 01 évacué, 06 décès et 215 sous traitement.

Les statistiques à cette même date indique que 27 districts sont touchés par le virus, avec en tête de peloton celui de Dakar Sud (Colobane, Fass, Gueule Tapée, Médina, Gorée et Plateau) qui comptabilise le plus de cas, soit 87 cas de Covid 19, suivi de Dakar Ouest (Mermoz, Sacré-Cœur, Ouakam, Ngor et Yoff) avec 70 cas et 51 cas pour la ville sainte de Touba, en passe de devenir un véritable nid de cas communautaires avec plus d'une dizaine de cas.

TIVAOUANE : Un marchand ambulant brave l'état d'urgence et «importe» Covid-19

Par ailleurs, le communiqué N° 53 du ministère de la Santé et de l'action sociale a révélé que la ville sainte de Tivaouane a hérité d'un (1) cas communautaire.

D'après des sources de la cité religieuse, il s'agit d'un marchand ambulant, vendeur de friperie, qui a bravé les règles édictées par les autorités pour «importer» le virus dans la cité. Malgré l'état d'urgence, lui et ses deux camarades ont pu en effet clandestinement regagner Tivaouane en provenance d'une autre cité religieuse

« Ces trois jeunes, établis à Tivaouane, avaient voyagé bien avant l'état d'urgence. Mais ils sont revenus depuis dimanche matin.

Et c'est le lendemain que l'un d'eux a commencé à présenter des signes de Covid-19 », a révélé une source religieuse proche des cas. Sur la base de soupçons au quartier Fogny, le voisinage a alerté une pharmacienne du quartier qui, à son tour, a appelé le commandant de brigade la gendarmerie qui a, lui aussi, informé les responsables médicaux.

Avant que les agents de santés n'arrivent sur les lieux, l'un d'entre eux a cependant pris la fuite. Ses deux voisins de chambre ont été isolés et testés. Les résultats, revenus le jeudi 23 avril, ont révélé que l'un d'eux est positif de Covid-19.

Aux dernières nouvelles, le marchand fugitif a été attrapé à Thiès où il est en train d'être suivi. Par ailleurs, il est à signaler que tous les membres de cette maison, mise en location, ont été placés en quarantaine par les autorités médicales. « Parmi ces personnes isolées, il y a un bébé de trois mois », s'inquiète d'ailleurs notre source.

THIES Un talibé, cas communautaire

Avant l'annonce d'un nouveau cas issu de la transmission communautaire à Thiès, la ville portait bien son masque et vivait une période d'accalmie paisible.

