Ile Maurice: Cambriolage au Savemart de Flacq - Six jeunes dont un mineur de 14 ans arrêtés

Ils étaient recherchés dans le cadre de l'enquête sur le cambriolage du supermarché Savemart de Flacq, survenu aux petites heures, hier, jeudi 23 avril.

Six jeunes, dont un mineur de 14 ans, ont été arrêtés par les hommes du sergent Luchmun de la Special Anti-Robbery Squad de l'Eastern Division. Les suspects ont enfoncé l'entrée du supermarché et emporté un coffre, de l'argent qui se trouvait dans les caisses et des bouteilles.

Les limiers ont pu mettre la main sur un jeune habitant de Flacq de 20 ans dans la journée. Pressé des questions, ce dernier est vite passé aux aveux en divulguant les noms de ses cinq complices, tous des habitants de la localité, dont son frère et un mineur de 14 ans. Le coffre volé a été retrouvé sur un terrain abandonné en face du supermarché.

Interpellés, les autres suspects ont aussi avoué un autre cas de vol, rapporté mardi. Armés de sabre et cagoulés, les six jeunes ont attaqué deux pêcheurs. Ils les ont roués de coups avant de s'enfuir avec leur portable, une caméra et la somme de Rs 7 000. L'un d'eux avait aidé les deux hommes à prendre place à bord d'un taxi pour les conduire à Poste-de-Flacq. En route, le chauffeur aurait changé de trajectoire pour les mener aux jeunes malfrats.