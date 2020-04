Sénégal: Saint-Louis - Suivi de l'arrêté ministériel sur le port obligatoire de masques

La région de Saint-Louis n'est pas en reste en ce qui concerne la lutte contre la pandémie de Covid-19. C'est une écrasante majorité de la population qui a respecté l'arrêté ministériel rendant obligatoire le port de masques dans les endroits de fortes mobilisations.

Le constat a été fait hier, jeudi 23 avril par l'Adjointe au Gouverneur de Région en charge du Développement qui a dirigé une grande opération conjointe au niveau des trois marchés de la commune de Saint-Louis.

Elle a profité de l'occasion pour distribuer aussi des masques aux citoyens tout en sensibilisant sur l'utilité de les porter pour se protéger. C'était en présence de l'équipe de la Région Médicale de Saint-Louis et du Commandement des forces de défense et de sécurité.

Cette opération a été décidée à la suite de la réunion du Comité régional de gestion des épidémies de Saint-Louis tenue avant-hier, mercredi 22 avril, au niveau de la Gouvernance. Une rencontre au sortir de laquelle le Gouverneur de Saint-Louis a pris des décisions fortes dans le cadre toujours de la riposte contre la pandémie de Covid-19.

Il s'agissait en effet de mener une grande opération dans les trois grands marchés de la commune de Saint-Louis pour vérifier si l'arrêté du Ministre de l'Intérieur obligeant le port de masques de protection dans les lieux de commerce et les lieux publics a été respecté ou non.

"Ce qui a expliqué ce que vous voyez aujourd'hui ici, l'ensemble des forces de défense et de sécurité en plus de la police et de la gendarmerie, nous avons les sapeurs-pompiers,la douane, l'armée et le service d'hygiène qui sont venus prêter main forte aux éléments de la police", a indiqué Fatou Makhtar Fall, Adjointe au Gouverneur de Saint-Louis en charge du Développement et qui dirigeait cette opération.

La délégation s'est rendue d'abord au marché Tendjiguéne de Sor, ensuite au marché Ndar-Toute de Guét-Ndar avant de terminer par le marché de Pikine Angle-Tall. Le constat était plutôt satisfaisant aux yeux de l'autorité administrative.

" Nous avons remarqué que la majorité de la population a respecté la mesure qui a été édictée même si nous constatons qu'il y a toujours des contrevenants.

Et à cet effet, tous ceux qui n'ont pas respecté le port obligatoire du masque ont été embarqués par la police et on leur fera payer une forte amende pour montrer l'exemple ", a précisé la représentante de l'exécutif dans la capitale du Nord.

Abordant dans le même sens, le Commissaire Divisionnaire Bécaye Diarra, par ailleurs Commissaire Central de police de Saint-Louis, a lui aussi exprimé sa satisfaction par rapport au comportement de bon nombre de Saint-Louisiens.

" Il a été constaté avec plaisir que la très forte partie des marchands et populations commencent à comprendre peut-être pourquoi le masque est utile pour eux pour leur propre sécurité mais aussi pour la sécurité des autres. Nous avons trouvé l'écrasante majorité de la population avec les masques.

Mais il est vrai qu'il y a quelques rares personnes qui, parfois, ont le masque à l'intérieur de leur sac ou qui ne portent très bien le masque et quand elles nous voient, elles s'y prêtent.

Nous avons voulu les sensibiliser davantage", a renseigné le Commissaire Bécaye Diarra. Cependant, cette opération se fera également sur toute l'étendue du territoire régional de l'assurance de l'autorité administrative.

Des instructions ont été données aux préfets des différents départements et sous-préfets d'arrondissement pour faire des descentes dans les lieux publics et de commerce pour vérifier l'effectivité du respect de mesure d'obligation du port de masques.