Soudan: Les délégations de négociation reprennent la discussion sur la piste du Darfour

Khartoum — La délégation gouvernementale aux négociations de paix dirigée par M. Mohamed Hassan Al-Taishi, membre du conseil de souveraineté et porte-parole de la délégation et la délégation des mouvements armés dirigée par Ahmed Tugod du Mouvement pour la Justice et l'Egalité, ont repris la discussion sur la piste du Darfour par vidéoconférence avec la présence d'un membre de l'équipe de médiation de l'État de Soudan du Sud depuis Juba M. Dio Matock.

Al-Taishi a déclaré dans un communiqué de presse que les deux parties étaient convenues lors de leurs discussions sur la participation au pouvoir au niveau du Conseil souverain de transition d'ajouter quatre sièges au conseil attribués au bloc de la paix.

Al-Taishi a ajouté que la délégation des mouvements armés a demandé un délai jusqu'à dimanche prochain pour répondre de la participation de la piste du Darfour au cabinet et au Conseil législatif.

Al-Taishi a déclaré que les deux parties sont parvenues à un accord complet sur la création du Fonds de Soutien à la Paix et de Développement durable au Darfour, chargé de financer toutes les opérations de paix concernant les personnes déplacées, les réfugiés, les terres, le développement et la reconstruction, le Tribunal spécial pour le Darfour, la Commission de vérité et réconciliation et d'autres mécanismes.

En ce qui concerne la part de la région du Darfour dans les ressources minérales et pétrolières, Al-Taishi a souligné que la délégation de la piste du Darfour avait demandé qu'il soit donné jusqu'à dimanche prochain pour répondre à l'étude sur la réduction du retard de développement dans la région du Darfour pour une période de dix ans, en plus de son inclusion dans des projets de développement dans les autres régions du Soudan.

Al-Taishi a exprimé les remerciements du gouvernement et du peuple du Soudan pour l'Union européenne sous la direction de l'ambassadeur de l'UE, qui a travaillé en tant que facilitateur du processus de négociation et supervision directe du processus de dialogue et de discussion entre les deux délégations.

Al-Taishi a salué les grands efforts et le rôle que le gouvernement du Soudan du Sud et l'équipe de médiation ont joué dans le processus de paix du pays, exprimant son espoir qu'une paix globale et durable sera réalisée dans un proche avenir.