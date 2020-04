Soudan: Le Comité de Démantèlement et de lutte contre la corruption rend plusieurs nouvelles décisions

Khartoum — Le Comité de Démantèlement de l'Autonomisation, anti-corruption et la récupération des fonds pillés a rendu un certain nombre de nouvelles décisions, notamment la récupération des terres et des biens immobiliers d'un certain nombre de citoyens, en plus de récupérer un certain nombre d'entreprises et de stocks qui ont été pillés et saisis par des moyens illégaux.

Le président du comité Lt-Gen. Yasser Al-Atta et récupérer les fonds pillés, a déclaré lors de la conférence de presse tenue par le comité au palais républicain que le grand effort et les réalisations du comité ont été salués par la réunion conjointe qui comprenait le Conseil de Souveraineté et celui des ministres, indiquant que la réunion a adopté une loi qui a apporté des modifications à la loi du Comité, lui permettant de renforcer ses travaux et ses performances dans la période à venir.

Pour sa part, le président suppléant du comité, Mohamed al-Faki a exprimé son mécontentement et sa tristesse face à l'ampleur des attaques et des vols qui ont eu lieu dans la richesse et les capacités du pays, qu'ils ont constatées lors de leur examination de nombreux dossiers.

Les membres du comité, Salah Manna, Taha Osman et Wajdi Saleh, ont lu lors de la conférence de presse un certain nombre de nouvelles décisions rendues par le comité, qui comprenaient la confiscation de plus de soixante-dix-neuf biens immobiliers d'une superficie de plus de trente-cinq millions de mètres carrés, appartenant à chacun d' Haj Atta Al Mannan et Abdelbaset Hamza.