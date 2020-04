Soudan: Le parti Baas demande des contrats postpayés pour acheter des quantités de pétrole

Khartoum — Le porte-parole officiel du Parti socialiste arabe du Baas, membre du Comité économique pour les forces pour la liberté et le changement (FLC) , l'ingénieur Adel Khalaf Allah, a décrit l'amélioration actuelle de la valeur de la livre soudanaise par rapport au dollar comme temporaire et révélant l'effet de la spéculation.

Il a souligné dans un témoignage "de presse" que l'amélioration devrait être mise à profit en concluant des contrats postpayés en achetant des quantités estimées de dérivés pétroliers, en profitant de l'effondrement historique des prix du pétrole.

Il a déclaré que la baisse de la demande due à la baisse de la spéculation et des importations, y compris le blé, en raison de l'augmentation de la production locale et de l'accord conclu entre le ministère des Finances avec une organisation des Nations Unies, en plus de fermer les marchés, d'arrêter les voyages aériens, etc. Ce sont tous des facteurs qui ont contribué et contribueront à l'amélioration temporaire du taux de change, ce qui nécessite de l'utiliser pour conclure de futurs contrats en achetant des quantités estimées de dérivés du pétrole, et d'autres besoins, en bénéficiant également de l'effondrement historique des prix du pétrole, qui devrait prendre peu de temps, en plus d'une préparation précoce pour les intrants de la saison d'été pour la culture du blé et d'autres cultures.