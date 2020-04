Algérie: Situation des artisans face au covid19 - Rencontre entre Mermouri et le président de l'ANCA

Alger — La situation "difficile" que vivent les artisans suite à la propagation du Covid-19 était au cœur d'une rencontre tenue jeudi à Alger, entre le ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial, Hacène Mermouri, et le président de l'Association nationale des commerçants et artisans (ANCA), El Hadj Tahar Boulenouar, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Lors de cette rencontre, le ministre a écouté un exposé présenté par le président de l'ANCA sur la situation difficile que vivent les artisans suite à la propagation du Coronavirus. Il a pris note des "difficultés et problèmes rencontrés par ces professionnels dans l'exercice de leur métier, et des solutions proposées pour sortir de cette situation", précise le communiqué.

M.Mermouri a passé en revue "l'ensemble des mesures prises par l'Etat pour atténuer les retombées socioéconomiques négatives de la pandémie", citant "la mise en place de mécanismes de suivi de données liées à la situation économique, ainsi que les actions envisagées pour assurer la continuité de l'activité économique", ajoute-t-on de même source.

Le ministre a affirmé, également, que les préoccupations et propositions formulées par l'ANCA "font l'objet d'un suivi et d'une évaluation par la tutelle qui s'emploie à rester en contact et en concertation permanente avec les opérateurs économiques et les partenaires sociaux", a conclu le communiqué.